Tapu İşlemlerinde Usulsüzlükte Cezalar Geliyor!

TAPU İŞLEMLERİNDE USULSÜZLÜKLERİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Bakanlık, tapu işlemlerindeki usulsüzlüklerin önlenmesi için harekete geçiyor. Gerçek satış fiyatlarını gizlemeye çalışan satıcı ve alıcılar, denetimlerin hedefi oluyor. Bu bağlamda, yazılımlar aracılığıyla gerçekleştirilen taramalarda, düşük beyanlar tek tek açığa çıkarılıyor.

Büyükşehirlerde tapu işlemlerinde beyan edilen satış bedelleri ile piyasa değeri arasındaki farklar dikkat çekiyor. Bu durum, kamu zararına yol açarken, Bakanlık son 5 yıl içinde yüz binlerce taşınmaz satışını incelemeye aldı. Yapılan denetimlerin ardından, eksik ödenen vergi tutarları ve faizleriyle birlikte tahsilat süreçleri devreye girecek.

İFADE SÜRECİ VE YAZILI TEBLİGATLAR

Bakanlık kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, düşük satış bedeli beyan edenler için resmi yazılı tebligatlar gönderilmeye başlandı. İşleme taraf olan kişiler, ifadeye çağırılıyor. Tapu müdürlüklerinde yapılan beyanlar, o bölgedeki ortalama konut fiyatlarıyla karşılaştırılıyor. Şüpheli işlemlerle ilgili cezai süreçler hızlı bir şekilde ilerliyor.

HARÇLARDA EŞİT PAYLAŞIM GEREKİYOR

Mevzuata göre, tapu harcı, satış bedelinin %4’ü oranında hesaplanıyorken, bu tutar alıcı ve satıcı arasında eşit olarak paylaşılıyor. Ancak birçok işlemde, satış bedeli düşük gösterilip yalnızca bir tarafın ödeme yapmasıyla haksız kazanç sağlanabiliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, bu tür usulsüzlüklerin sadece vergi cezasıyla değil, aynı zamanda idari yaptırımlarla da karşılaşacağını duyurdu.

e-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMA İMKANI SUNULUYOR

Vatandaşlar, geçmiş taşınmaz işlemlerine ilişkin detaylara e-Devlet sistemi üzerinden erişebiliyor. Bakanlık, ilerleyen dönemde cezai işlemlerle karşılaşmamak adına, tarafların tapu işlemlerinde gerçek bedeli beyan etmeleri gerektiğini hatırlatıyor. Gerçek satış bedelini gizleyenler için ağır yaptırımların kapıda olduğu belirtiliyor. Hem alıcı hem de satıcının sorumlu tutulduğu bu süreçte, Bakanlık usulsüzlüğe karşı kararlı bir tutum sergiliyor. Yüksek para cezaları ve faiz yükleriyle karşılaşmamak için vatandaşların tapu işlemlerinde dürüst beyanlarda bulunması oldukça önemli bir konu.