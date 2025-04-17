Tapu Sahiplerine Kötü Haber! Son Tarih!

HİSSEDARLARA KRİTİK UYARI

Kadastro Genel Müdürlüğü, hissedarların hak kaybı yaşamaması için 90 gün içinde başvuru yapmaları gerektiğini bildirdi. Miras ya da satın alım yoluyla hisseli tapu sahibi olanlar için önemli bir uyarı yapıldı. Uzmanlar, 90 günlük süreyi hatırlatarak, işlem yapmayanların hakkının kaybolacağını belirtiyor. Tapu sahipleri için tanınan süre giderek daralıyor.

ÖN ALIM HAKKI İÇİN GEREKEN ADIMLAR

Peki, ön alım hakkı nedir? Tapu sahiplerinin ön alım hakkından yararlanmak için hangi adımları takip etmesi gerekiyor? Uzmanların belirttiğine göre, miras veya satış yoluyla birden fazla kişiye geçen taşınmazlarda hisseli tapu düzenlemesi geçerli oluyor. Bu tür tapularda hissedarlar, diğer pay sahiplerinin taşınmazlarını satması durumunda öncelikli satın alma hakkı, yani “ön alım hakkı” kazanıyor.