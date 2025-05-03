Tapu Zamları, Yabancı İçin Yükseldi!

BAŞLIKLARDAKİ ZAM ORANLARI YÜKSELİYOR

Ev, arsa veya tarla almayı planlayanları etkileyen önemli bir değişiklik yaşandı. Sözcü Gazetesi’nin haberine göre, tapu işlemlerinde döner sermaye bedeli, gayrimenkul satın alanlar için 3.549 TL’den 5.324 TL’ye yükseldi. Yılın başlangıcında 2.466 TL olan bu bedel, ilk olarak yüzde 44 artarak 3.549 TL’ye çıkmış, ardından 1 Mayıs’taki yüzde 50 zam ile birlikte yıllık artış oranı yüzde 116’a ulaştı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan bir kararla, tapu döner sermaye gösterge ücreti de yılın başında 822 TL’den 1.183 TL’ye, 1 Mayıs’ta ise 1.774 TL’ye yükseltildi. Bu tarifeler, şehir merkezlerinde genellikle 3 kat, diğer bölgelerde ise 2-2,5 kat olarak uygulanıyor. Örneğin, İstanbul’un Maltepe veya Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir daire satın alan vatandaş, tapu harcına ek olarak 5.323 TL döner sermaye bedeli ödeyecek.

YABANCI YATIRIMCILARDAKİ ARTILAR DİKKAT ÇEKİYOR

Yabancı yatırımcılar için döner sermaye bedelindeki artış ise daha çarpıcı hale geliyor. Yılın başında 3.851 TL olan bedel, önce yüzde 44 ile 5.543 TL’ye yükselmişti. 1 Mayıs’ta gelen yüzde 200 zam ile bu rakam 16.629 TL’ye fırladı. Böylece yabancıların ödediği döner sermaye bedeli bir yılda yüzde 332 artmış oldu. Bu durum, Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapan yabancılar için önemli bir maliyet artışı anlamına geliyor.

KURUM VE KAMU KURUMLARI DA ETKİLENİYOR

Alıcılar ile sınırlı kalmayan bu zammın etkisi, kurumları da kapsıyor. Belediyeler, kamu kurumları, bankalar ve şirketlerin tapu sorgusu için ödedikleri döner sermaye bedellerine de yüzde 200 zam yapıldı. Bu artış, sık sık tapu işlemi gerçekleştiren kurumlar için önemli bir ek yük getiriyor.

TAPU HARCI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM KURALSALARI

Gayrimenkul alım satımında, satış bedeli üzerinden yüzde 4 oranında tapu harcı alınıyor ve bu oran alıcı ile satıcıdan yüzde 2’şer olarak tahsil ediliyor. Örneğin, 1 milyon TL değerinde bir gayrimenkul için toplam 40.000 TL tapu harcı ödenmesi gerekiyor. Döner sermaye bedelinin yalnızca yüzde 10’u kentsel dönüşüme aktarılıyor; geri kalan kısm ise bütçe ve personel giderleri için kullanılıyor.