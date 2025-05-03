Tapuda Yabancıya 16.629 TL Zam!

EV, ARSA VE TARLA ALIMLARINDA ÖNEMLİ ZAM

Ev, arsa ya da tarla satın almak isteyenler için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tapu işlemlerindeki döner sermaye bedeli, gayrimenkul alanlar için 3.549 TL’den 5.324 TL’ye yükseldi. Yılın başında 2.466 TL olan bu bedel, önce yüzde 44 oranında arttı ve 3.549 TL’ye ulaştı. 1 Mayıs’taki yüzde 50 zam ile yıllık artış oranı ise yüzde 116’yı buldu. Cumhurbaşkanlığı kararıyla, tapu döner sermaye gösterge ücreti de yıl başında 822 TL’den 1.183 TL’ye, 1 Mayıs’ta ise 1.774 TL’ye çıkarıldı. Bu rakam şehir merkezlerinde genelde 3 kat, diğer bölgelerde ise 2-2,5 kat olarak uygulanıyor. Örneğin, İstanbul’un Maltepe veya Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir daire alan vatandaş, tapu harcına ek olarak evin fiyatından bağımsız 5.323 TL döner sermaye bedeli ödeyecek.

YABANCILAR İÇİN KÜÇÜK BİR ÇARPAN ETKİSİ

Yabancı yatırımcılar için döner sermaye bedeline yapılan zam daha dikkat çekici oldu. Yılın başında 3.851 TL olan bedel, yüzde 44 zamla 5.543 TL’ye yükselmişti. 1 Mayıs’ta gelen yüzde 200 zam ile bu rakam 16.629 TL’ye fırladı. Böylece yabancıların ödediği döner sermaye bedeline bir yılda yüzde 332’lik bir artış gerçekleşmiş oldu. Bu artış, Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapan yabancılar için önemli bir maliyet artışı oluşturuyor.

KURUMLARA YAPILAN ZAM

Zam yalnızca bireysel alıcılarla sınırlı kalmadı. Belediyeler, kamu kurumları, bankalar ve şirketlerin tapu sorgusu için ödediği döner sermaye bedellerine de yüzde 200 zam yapıldı. Bu artış, sık tapu işlemi yapan kurumlar için önemli bir ek yük getirmiş oldu.

TAPU HARCI VE KENTSAL DÖNÜŞÜMÜ DESTEKLEYEN UYGULAMALAR

Gayrimenkul alım satımında, satış bedeli üzerinden yüzde 4 oranında tapu harcı alınmaktadır. Bu oran, alıcı ve satıcıdan yüzde 2’şer olarak tahsil ediliyor. Örneğin, 1 milyon TL’lik bir gayrimenkul için toplam 40.000 TL tapu harcı ödeniyor. Döner sermaye bedelinin yalnızca yüzde 10’u kentsel dönüşüme aktarılıyor; geri kalan kısmı ise bütçe ve personel giderleri için kullanılıyor.