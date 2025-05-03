Tapuda Zam! Ev, Yabancıya 16.629 TL

TAPU İŞLEMLERİNDE ÖNEMLİ ARTIŞLAR

Ev, arsa veya tarla satın almak isteyenleri etkileyen kritik bir gelişme yaşandı. Tapu işlemlerinde döner sermaye bedeli, gayrimenkul alıcıları için 3.549 TL’den 5.324 TL’ye yükseldi. Yıl başında 2.466 TL olan bu bedel, önce yüzde 44 zamla 3.549 TL’ye çıktı ve 1 Mayıs’taki yüzde 50 zamla birlikte yıllık artış oranı yüzde 116’yı buldu. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan kararda, tapu döner sermaye gösterge ücreti de yılbaşında 822 TL’den 1.183 TL’ye, 1 Mayıs’ta ise 1.774 TL’ye çıkarıldı. Bu rakam, şehir merkezlerinde genellikle 3 kat, diğer bölgelerde 2-2,5 kat olarak uygulanıyor. Örneğin, İstanbul’un Maltepe veya Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir daire alan vatandaş, tapu harcına ek olarak evin fiyatından bağımsız olarak 5.323 TL döner sermaye bedeli ödeyecek.

YABANCILAR İÇİN DÖNER SERMAYE BEDELİNDE ŞAŞIRTICI ARTIŞ

Yabancı yatırımcılar için döner sermaye bedelindeki artış daha dikkat çekici oldu. Yıl başında 3.851 TL olan bedel, yüzde 44 zamla 5.543 TL’ye çıkarıldı. 1 Mayıs’ta gerçekleşen yüzde 200 zamla birlikte bu rakam 16.629 TL’ye fırladı. Böylelikle yabancıların ödediği döner sermaye bedeline bir yılda yüzde 332 zam yapılmış oldu. Bu durum, Türkiye’de gayrimenkul yatırımi yapan yabancılar için önemli bir maliyet artışı anlamına geliyor.

KAMU KURUMLARINA YÜZDE 200 ZAM

Yapılan zamlar, sadece bireysel alıcılarla kısıtlı kalmadı. Belediyeler, kamu kurumları, bankalar ve şirketlerin tapu sorgusu için ödediği döner sermaye bedellerine de yüzde 200 zam uygulandı. Bu artış, özellikle sık sık tapu işlemi yapan kurumlar için önemli bir ek yük getiriyor.

TAPU HARCI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI

Gayrimenkul alım satımında, satış bedeli üzerinden yüzde 4 oranında tapu harcı alınıyor. Bu oran, alıcı ve satıcıdan yüzde 2’şer olarak tahsil ediliyor. Örnek vermek gerekirse, 1 milyon TL değerindeki bir gayrimenkul için toplam 40.000 TL tapu harcı ödeniyor. Döner sermaye bedelinin yalnızca yüzde 10’u kentsel dönüşüme aktarılıyor; geri kalan meblağ ise bütçe ve personel giderleri için kullanılıyor.