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Taraftarlar Evlerine Bu Şekilde Gitti

taraftarlar-evlerine-bu-sekilde-gitti

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’deki şampiyonluğunu Yenikapı Miting Alanı’nda büyük bir coşkuyla kutladı. Bu önemli kutlama için hazırlanmış sahneye ailesiyle birlikte çıkmış olan Başkan Dursun Özbek, “Bugün sadece bir şampiyonluğu kutlamıyoruz. Bugün iyi insanların, karşısına çıkan tüm kötülüklere karşı zaferini kutluyoruz. İnananların, doğrudan hiç sapmayanların başarısını kutluyoruz. Karşısına hangi engel çıkarsa çıksın vazgeçmeyenlerin iradesini kutluyoruz” diye belirtti.

SANATÇILAR TARAFTARLA BULUŞTU

Kutlamalarda binlerce kişi bir araya gelirken, sanatçılar da sahne alarak söyledikleri şarkılarla taraftarlarla birlikte şampiyonluğu kutladı. Coşku dolu anlar yaşandı.

KUPA TÖRENİNE GİTMEDİLER

Şampiyonluk kutlamaları sırasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Yağmurun altında geçen kutlamalarda DJ kabinin arızalanması ve programın uzaması yüzünden taraftarlar, kupa törenini beklemeden evlerine dönmeyi tercih etti.

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