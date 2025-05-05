Tarihsel Karar: Alcatraz Yeniden Açılıyor!

ABD BAŞKANI’NDAN HAPİSHANE TALİMATI

ABD Başkanı Donald Trump, 1963 yılında kapatılan San Francisco’daki Alcatraz hapishanesinin yeniden açılması için Federal Cezaevleri Bürosu’na direktif verdi. Açıklanan plana göre, hapishane “azılı suçlular” için restore edilip genişletilecek.

TEKNOLOJİK GİDİŞAT VE İŞBİRLİĞİ

Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamalarda, “ABD’nin şiddet yanlısı suçlularla mücadele ettiğini” dile getirdi. Alcatraz’ın yeniden açılması için Federal Cezaevleri Bürosu ile birlikte Adalet Bakanlığı, FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı’nın işbirliği yapacağını belirtti.

MÜZE OLARAK KULLANIMI

San Francisco Körfezi’nde konumlanan Alcatraz Adası, 1934-1963 yılları arasında yüksek güvenlikli bir federal hapishane olarak faaliyet gösterdi. Al Capone gibi ünlü suçluların hapsedildiği bu hapishane, kaçışının zorluğu ve kötü koşulları ile tanınıyordu. 1963 yılında kapatılan ada, 1973 yılından beri Ulusal Park Servisi tarafından müze olarak işletiliyor ve senede yaklaşık 1,5 milyon turist çekiyor.

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Alcatraz, sinema ve televizyon dünyasında da önemli bir konuma sahip. “Escape from Alcatraz” (1979, Clint Eastwood), “The Rock” (1996, Sean Connery, Nicolas Cage) ve “Birdman of Alcatraz” (1962, Burt Lancaster) gibi filmlerde yer alması, hapishanenin ününü güçlendirdi. Bu yapımlar, hapishanenin tarihi ve kaçış hikayelerini kurgusal ve gerçekçi bir bakış açısıyla anlatıyor.

Trump’ın verdiği talimat, hapishanenin “en acımasız ve şiddet yanlısı suçluları” barındırması için yeniden inşa edilmesini kapsıyor. Ancak, projenin zaman çizelgesi ve uygulanabilirliği hakkında henüz net bilgiler verilmedi. Ulusal Park Servisi’nin ada üzerindeki mevcut kontrolü, projenin nasıl uygulanacağına dair bazı belirsizlikler oluşturuyor.