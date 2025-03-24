Tarık Akan’ın 30 Yıllık Sevgilisi Vefat Etti

SANAT DÜNYASINI YAS BOĞDU

Türk sinemasının efsanevi ismi Tarık Akan ile 30 yıllık bir aşk ilişkisi yaşayan ve danışma kurulu üyesi olduğu Nazım Hikmet Vakfı’nın önemli bir parçası olan Acun Günay’ın hayatını kaybetmesi, sanat camiasını derin bir üzüntü içerisine soktu. Vakıf, sosyal medya platformlarından yaptığı açıklamada Acun Günay’ı kaybetmenin acısını paylaştı.

DERİN BİR BAĞ VE AŞK HİKAYESİ

Acun Günay ile Tarık Akan, 1989 yılında başlayan ve tam 30 yıl süren özel bir ilişki ile bilinirdi. Tarık Akan’ın 2016 yılında hayatını kaybettiği ana kadar ayrılmayan çiftin aşkı, sanata ve sinemaya olan katkıları nedeniyle büyük bir ilgi ve takdir topladı.

KAYBINI İFADE ETTİ

Acun Günay, Tarık Akan’ın kaybından sonra yaşadığı derin üzüntüyü şu sözlerle dile getirmişti: “Hayat devam eder diyorlar ama etmiyor, sadece nefes alıyorum.” Bu cümleler, çiftin birbirine ne kadar bağlı olduğunu ve Günay’ın hissettiği büyük kaybı açıkça ortaya koyuyordu.

VAKIFTAN RESMİ AÇIKLAMA

Nazım Hikmet Vakfı, Acun Günay’ın vefatını duyururken, “Danışma Kurulu üyemiz ve değerli dostumuz Acun Günay’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, sanat camiasında yaşanan kaybı tazelemenin yanı sıra, Günay’ın sanat ve edebiyat alanındaki değerini de hatırlatıyordu.