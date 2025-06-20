Tarım Bakanlığı, Hileli Ürünleri Açıkladı

GIDA GüVENLİĞİ İLE İLGİLİ DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehlikeye atan sahte ve tağşişli gıda ürünlerini tespit etmeye ve kamuoyunu bu konuda bilgilendirmeye devam ediyor. Yapılan laboratuvar analizleri sonrasında birçok gıda maddesinde düşük kaliteli ve farklı içerikler bulundu. Bakanlık, belirlenen ürünleri ve ilgili firmaları detaylı olarak duyurdu.

ŞÜPHELİ ÜRÜNLERE DİKKAT ETMEK GEREKEN BİR KONUDUR

Et, süt, zeytinyağı ve pekmez gibi temel gıdalarda gerçekleştirilen denetimlerde ürün içeriklerinin etiketlerle uyuşmazlık gösterdiği, bitkisel yağ, kanatlı eti ve şeker gibi katkıların eklenmiş olduğu belirlendi. Tüketicilerin, görünümü veya fiyatı nedeniyle şüphe duydukları gıdaları ALO 174 Gıda Hattı aracılığıyla bildirmeleri istendi. Denetim sırasında alınan örnekler, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın laboratuvarlarında detaylı bir şekilde analiz edildi. Elde edilen test sonuçlarıyla, gıda güvenliği yönetmeliklerine aykırı olan ürünler açıkça tespit edildi. Listeye alınan firmalar ise kamuya açıklandı.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPILAN ÜRÜNLER

Belirlenen ürünlerden bazıları aşağıda sıralandı:

– Üzüm pekmezi: Şeker ilavesi ile taklit edilmiş.

– BALI PINAR-GÖKDAĞ KARAYAKA / ELEZYA

2 parti ürün (1501 & 2808) – Yenimahalle / Ankara

– Zeytinyağı: Tohum yağı ve düşük kaliteli yağ karışımı ile sahtecilik yapılmış.

– SNS Gıda – AWE Laboratories / Natural Sızma Zeytinyağı – Tokat / Merkez

– NALBANT Zeytin – Mirolive / Naturel Sızma Zeytinyağı 1L – İznik / Bursa

– SONKOZ Yağ – Ayvalık Koop. / 5L Taş Baskı – Efeler / Aydın

– MEHMET ADIYAMAN – 3 farklı 5L Zeytinyağı – Köşk / Aydın

– Süt ve süt ürünleri: Bitkisel yağ ve süt yağı dışı maddelerle karıştırılmış.

– STB Süt / İzmir Emirağa – Pizza Peyniri – Selçuk / İzmir

– SADİBEY – Şenol Özşahin / Örgü Peyniri – Sarıçam / Adana

– BUFALO Besicilik / Kahraman Kazan Süt Çiftliği / Tereyağı – Kahramankazan / Ankara

– Et ve et ürünleri: Sakatat ve kanatlı etinin karıştırılması tespit edilmiştir.

– EFEKÖY Et – Mehmet Bırakoğlu / Dana Sucukta Kanatlı Eti – Seyhan / Adana

– MERT KASAP – Volkan Kartal / Dövme Sucukta Kalp – Sivrihisar / Eskişehir

– GÜVENAL Köfte – Serkan Demir / Köftede Kanatlı Eti – Şahinbey / Gaziantep

– SARIYER Börekçisi – Muğdat Baştürk / Pide Harcında Kalp + Taşlık – Isparta / Merkez

– ERÇOLAK Gıda – Mezitli Et Balık / Dana-Kuzu Kıymada Kalp – Mezitli / Mersin