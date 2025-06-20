Tarım Bakanlığı, Sahte Ürünleri Açıkladı

GÜNCEL FIRMALAR LİSTESİ AÇIKLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, laboratuvar analizleriyle taklit ya da tağşiş yaptığı kesinleşen firmaları içeren güncel listeyi kamuoyuyla paylaştı. Listeye eklenenler arasında zincir marketlerde satılan bilindik bir baharat markası da yer alıyor. Arifoğlu markasının tatlı kırmızı biberinde, biber yerine domates tespit ediliyor. Ayrıca, üç çay markası da listeye girdi.

SAHTE ÜRÜNLERİN DETAYLARI

Tarım Bakanlığı’nın 20 Haziran tarihli sahte ürün listesi, pekmez, baharat ve çayları içeriyor. Listede yer alan ürünler şunlar:

– Pazar Yeri Pekmez (Osman Yeşil): Şeker ilavesi tespit edildi

– Pazar Yeri Pekmez (Ahmet Aktürk): Şeker ilavesi tespit edildi

– Hayzen Biber Baharat Pul Biber: İçinde nişasta tespit edildi

– Zevce Kekik: Yabancı madde tespit edildi

– Arifoğlu Tatlı Kırmızı Biber Öğütülmüş: Domates tespit edildi

– Papri Karabiber: Yabancı madde tespit edildi

– Ebu Sait Tea Siyah Çay: Gıda boyası tespit edildi

– Akboz Helen Siyah Çay: Gıda boyası tespit edildi

– Seylon Siyah Çay: Gıda boyası tespit edildi

BAKANLIK İZLEMEYE DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu sahte ürünlerin kontrolünü sıkı bir şekilde sürdürüyor. Kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor ve halk sağlığını korumak için gereken önlemleri alıyor.