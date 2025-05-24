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Tarım İlaçları İçen Kadın, Sağlıkçılara Zarar Verdi!

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OLAYIN BAŞLANGICI

Antalya’nın Kumluca ilçesinde 70 yaşındaki bir kadın, tarım ilacı içti. Yaşlı kadının durumunu fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

SAĞLIK GÖREVLİLERİNİN ETKİLENMESİ

Bölgeye yönlendirilen sağlık görevlileri, yaşlı kadını hastaneye götürürken, onun içtiği tarım ilacından etkilenerek rahatsızlandı. Müdahale edilen kadını hastaneye ulaştırırken, ilaçtan etkilenen sağlık personeli de tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

AFAD ve polis ekipleri, olayla ilgili detaylı çalışma başlattı.

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