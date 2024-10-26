“Tarım Kredi Market İndirim Fırsatları Devam Ediyor”

AVANTAJLI İNDİRİMLER SUNAN TARIM KREDİ MARKETİ

Temel gıda ürünleri ile et ve süt ürünleri dahil birçok seçenekte avantajlı indirimler sunan Tarım Kredi Marketi, kapsamlı aktüel kataloğunu yayınladı. Tüketicilere her zaman uygun fiyatlarla alışveriş yapma imkânı tanıyan market, yeni indirim kataloğunda somon balığı, dana kangal sucuk, peynir çeşitleri ve bulaşık deterjanı gibi birçok üründe oldukça cazip fiyatlar sağlıyor.

19 EKİM – 1 KASIM İNDİRİM KATALOĞU

Tarım Kredi Market’te geçerli olan 19 Ekim – 1 Kasım indirim kataloğunda dikkat çeken fiyatlar şöyle:

– TK Bezelye Konserve: 29,90 TL

– Yudum Egemden Yoğun Lezzet Sızma Zeytinyağı: 279 TL

– TK Anadolu Osmancık Pirinç: 109,90 TL

– TK Anadolu Nohut: 41,90 TL

– Familia Natural: 219,90 TL

– Elit Dev Havlu: 31,90 TL

– TK Yarım Yağlı Yoğurt: 69,90 TL

– Ülker Çikolata Antep Fıstık Sütlü Kare: 42,90 TL

– Ülker Kremalı Sandviç Bisküvi: 22,90 TL

– Dripon Pratik Filtre Kahve Tekli: 6,50 TL

– Kahve Dünyası Filtre Kahve: 99,90 TL

– TK Tiryaki Siyah Çay: 119,90 TL

– TK Sarı Leblebi: 43,90 TL

– TK Şişe Ayran: 32,50 TL

– TK Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir: 165 TL

– Tarsüt Tereyağ: 72,50 TL

– Torku Süzme Peynir: 69,90 TL

– Sütaş Latte: 59,90 TL

– TK Çiçek Balı: 99,90 TL