Tarım Ve Orman Bakanlığı, Denetimlerini Sürdürüyor. GIDA HİLELERİ LİSTESİ Güncellendi. Tüketiciler Dikkatli Olmalı!

DENETİMLER ARTTI

Tarım ve Orman Bakanlığı, ülke genelindeki denetimlerini 81 ilde kararlılıkla sürdürüyor. Gıda güvenliğini korumak amacıyla gerçekleştiren bu denetimlerde, tüketici sağlığını tehdit edebilecek ürünler titizlikle inceleniyor. Denetimler sonucu uygunsuzluk tespit edilen gıda ürünleri ve markalar, halkın doğru bilgilendirilmesi amacıyla bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden ilan ediliyor.

GIDA HİLELERİ LİSTESİ YENİLENDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda hilelerinin her geçen gün yükselmesi karşısında kritik bir karar alarak “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresi üzerinden güncel bir liste yayınladı. Bu liste, “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ve “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” olmak üzere iki ana kategori altında sıralandı. 13 Mayıs tarihi itibarıyla güncellenmiş olan bu liste, tüketicilerin dikkatine sunuldu.

HİLELİ ÜRÜNLERDEKİ ARTIKLAR

Güncellenen listeye göre, baharatlardan etli ekmek, pide harcı, sucuk, tereyağı, lor, beyaz peynir ve kaşar peyniri gibi birçok ürününde hileler yapıldığı tespit edildi. Özellikle yerel işletmelerde yapılan hileler gündeme geldi. Baharatlardan etli ekmeğe kadar geniş bir yelpazeye dağılan bu hileler, tüketicilerin güvenli gıda seçimini zorlaştırıyor. İstanbul ve Bursa gibi şehirlerdeki bazı işletmelerin ürünlerinde yer alan mideleri bulandıran detaylar, dışarıda yemek yeme alışkanlıklarını sorgulatıyor.

SAHTECİLİKTE ÇARPICI ÖRNEKLER

İstanbul Pendik’teki “Sivaslım Etli Ekmek ve Köfte Salonu” adlı işletme, etli ekmek ürününde et yerine kanatlı eti, kalp, karaciğer ve taşlık kullanıyor. Bu tarz sahtekarlık, tüketicilerin sağlıklı olmayan gıda maddelerine yönelmesine sebep olabiliyor. Bursa’daki “1.42 Etli Ekmek Konya Sofrası” adlı işletmenin pide harcında ise deri dokusu, kanatlı eti ve taşlık bulunduğu tespit edildi. Bu tür sahtekarlıklar, pide gibi yaygın olarak tüketilen gıda ürünlerinde meydana geldiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

DİKKATLİ OLMANIN ÖNEMİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kapsamlı denetimleri ve şeffaf açıklamaları, tüketicilerin bilinçli gıda tercihleri yapmasına katkı sağlıyor. Ancak, gıda sektöründe meydana gelen hilelerin önlenebilmesi için herkesin dikkatli olması, güvenilir ve sertifikalı markaları tercih etmesi oldukça önemlidir. Bakanlık, bu tür sahtekarlıkların önüne geçmek amacıyla denetimlerini sürdürecek ve halkı bilgilendirmeye devam edecek.