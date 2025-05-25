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Tartışma, Bıçakla Duran Olayda Yaşandı!

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OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Olay, 24 Mayıs’ta saat 14.30 civarında Mustafa Kemal Mahallesi 3001. Cadde’de gerçekleşti. Alınan bilgilere göre; 34 TB 393 plakalı otomobilin sürücüsü ile Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait 34 AZ 7087 plakalı hafif ticari aracın şoförü arasında belirsiz bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Tartışma giderek büyüdü ve otomobil sürücüsü aracından inerek elindeki bıçakla hafif ticari aracın şoförüne yaklaşmaya başladı.

ŞOFÖRÜN YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALESİ

Hafif ticari aracın sürücüsü ise bagajından yangın tüpünü çıkararak bıçaklı saldırganı durdurmak için yangın tüpünün tetiğine basma gereği duydu. Üstüne doğru gelen kimyasal maddenin etkisiyle neye uğradığını şaşıran otomobil sürücüsü, hızla aracına geri dönerek olay yerinden kaçmak zorunda kaldı. Yaşanan bu olay, bir başka aracın iç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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