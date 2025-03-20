Tartışmalı İfadeler Yüzünden Tepki Çekti

İSTANBUL’DA TEPKİ GÖSTERİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki göstermek üzere kalabalık bir grup, dün akşam Saraçhane’de toplandı.

KONuşMASINDA ANLATTIĞI HUSUSLAR

İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada, “Bugün sabah saatlerinden itibaren gözaltında olan sadece Ekrem İmamoğlu değildir. 16 milyon İstanbullunun iradesi gözaltındadır. Kent Lokantası sayesinde et yüzü gören emekli gözaltındadır. Yurtta kalıp, okuyabilen gençler gözaltındadır. Ücretsiz ulaşım kullanabilen genç anneler gözaltındadır. Bugün gözaltında olan hukuk devletidir, demokrasidir; adalettir” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA YANKI BULDU

Dilek İmamoğlu’nun konuşması, sık sık sloganlarla kesildi. Özellikle “Bugün gözaltına alınan kent lokantası sayesinde et yüzü gören emeklilerdir” ifadesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bir kısım kullanıcı Dilek İmamoğlu’nun bu sözlerini desteklerken, diğer bir kesim “Sadaka veriyorlar sanki” diyerek eleştiride bulundu.