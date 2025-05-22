Taş Ocağında İşçi Hayatını Kaybetti

KAZA SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Amasya’nın Suluova ilçesindeki Yüzbeyi köyü yolu üzerinde bulunan Emek Beton’a ait özel taş ocağında uzun zamandır çalışan 60 yaşındaki Abidin Gelen, tam olarak belirlenemeyen bir kaza sonucunda hayatını kaybetti. İş makinesinin devrilmesi sonucu altında kalan Gelen, olay yerinde yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın duyulmasının ardından, jandarma ve sağlık ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, talihsiz işçinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki araştırmalarının ardından Abidin Gelen’in cenazesi, otopsi yapılması için hastane morguna kaldırıldı. Feci kazayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma süreci başlatıldığı bildirildi.