Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Bank Pozitif’in Yönetiminde

BANKA YÖNETİMİ TMSF’YE DEVREDİLDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Bank Pozitif’in yönetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildiğini açıkladı. BDDK’nın yaptığı duyuruda, “BDDK’nın 17.03.2025 tarihli ve 11176 sayılı Kararı ile; Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin (Banka) nitelikli ortağı Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 18 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında Bankanın, Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. mülkiyetinde bulunan %79 oranındaki hissesine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

OPERASYON SONUCU 29 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ayrıca, İstanbul merkezli gerçekleştirilen “yasadışı bahis” operasyonu kapsamında Bank Pozitif, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork’un da aralarında bulunduğu 29 şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde yürütülen işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak” ve “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet” gibi suçlamalarla yürütülen soruşturmada değeri toplam 6 milyar 900 milyon TL olan 23 şirkete el konulmuştu. Eş zamanlı operasyonla 59 şüpheli tespit edildi ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 29 şüpheli sağlık kontrolünden sonra güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

FLASH TV DE TMSF’YE DEVREDİLDİ

Flash TV’nin ve Pozitifbank’ın sahibi Erkan Kork, yasadışı bahis örgütü lideri olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kork dahil 59 şüpheliye yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin, değeri 6,9 milyar TL’ye ulaşan malvarlıklarına el kondu. Operasyon esnasında Flash TV, Pozitifbank ve Payfix Ödeme Kuruluşu’na da el konuldu. Şüphelilerin “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarıyla yargılanacağı bildirildi. TMSF yönetimi altına geçen Flash TV’ye kayyum olarak eski Yeni Şafak köşe yazarı ve yayıncı İbrahim Paşalı atandı.

PAYFIX YASADIŞI BAHİS İÇİN KURULDU MU?

Savcılık soruşturmalarına göre Erkan Kork, 2014 yılında TroyinBilişim şirketi ile finansal sisteme girdi. Kork’un yasadışı bahis faaliyetleri yürüttüğü iddiaları dikkat çekiyor. Bahis gelirleriyle Payfix adlı ödeme kuruluşunu kurduğu ifade edilen Kork’un, Payfix yazılımları aracılığıyla yasadışı bahis sitelerinin Türkiye’de faaliyet gösterdiği öne sürülüyor. Şüphelilerin, Payfix altyapısını kullanarak bahis sitelerine para transferi sağladığı ve başka şahıslar adına sahte Payfix hesapları açtıkları tespit edildi.

MASAK DA İNCELEME YAPTI

Masak ve Merkez Bankası’nın incelemeleri sonucunda Payfix sisteminde toplam 80 bin 11 farklı para transferi kümesi belirlendi. Bu kümelere ait hesapların toplamda 211 bin 109 olduğu kaydedildi.