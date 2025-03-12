Taşıt Kredilerinde Yeni Düzenleme Detayları

YENİ DÜZENLEME İLE TAŞIT KREDİLERİNETLEŞTİRİLDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt satın almak için kullanılan kredi tutarları ve vade sınırlarında yenilikler gerçekleştirdi. Yeni düzenleme, farklı fiyat aralıkları için kredi kullanım şartlarını belirgin hale getiriyor.

48 AYA KADAR VADE İMKANI

BDDK’nın aldığı karara göre, nihai fatura değeri 2.5 milyon TL ve altında kalan araçlar için taşıt kredi süresi maksimum 48 ay olacak. Bu durumda kredi tutarı, aracın bedelinin yüzde 70’ini aşamayacak.

FİYAT ARALIKLARINA GÖRE VADE SÜRELERİ

Daha yüksek fiyatlı araçlar için vade limitleri aşağıdaki gibi belirleniyor:

2.5 milyon TL ile 5 milyon TL arasındaki araçlar için 36 ay vade,

5 milyon TL ile 6.5 milyon TL arasındaki taşıtlar için 24 ay vade,

6.5 milyon TL ile 7.5 milyon TL arasındaki araçlar için 12 ay vade uygulanacak.

7.5 milyon TL ve üzerindeki araçlara taşıt kredisi verilmesi mümkün olmayacak.

KREDİ KULLANIM ORANLARI DA DEĞİŞTİ

Kredi kullanım oranları da araç fiyatına göre sınırlı hale getirildi:

2.5 milyon TL ve altındaki taşıtlarda kredi oranı yüzde 70’i geçemiyor,

2.5 milyon TL ile 5 milyon TL arasındaki araçlarda kredi oranı yüzde 50 olacak,

5 milyon TL ile 6.5 milyon TL aralığındaki araçlar için bu oran yüzde 30,

6.5 milyon TL ile 7.5 milyon TL aralığında ise yüzde 20 olarak uygulanacak.

Bu yeniliklerin dahil olduğu kredilerin yeniden yapılandırılmasında, kredinin ilk kullanıldığı tarihteki vade sınırları geçerli kalacak.