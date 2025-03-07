Taşıt Kredisi Faizleri Düştü: Taksit İmkanları

2025 YILI TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARINDA DÜŞÜŞ

Türkiye, 2025 yılına taşıt kredisi faiz oranlarında bir düşüş trendi ile girmiş durumda. Geçen ay %3,15 seviyesinde seyreden en düşük faiz oranları, bu hafta %3’e kadar geriledi. Merkez Bankası’nın kademeli faiz indirimleri ve bankaların kredi politikalarındaki değişiklikler, otomobil almak isteyenler için umut verici bir tablo oluşturuyor. Ancak piyasa ortalaması halen %3,25-%3,50 bandında devam ederken, uzmanlar faizlerin gidişatı ve bu düşüşün araç piyasasına etkilerini değerlendiriyor. İşte Mart 2025 itibarıyla taşıt kredisi faizlerindeki mevcut durum ve geleceğe dair tahminler!

FAİZLERİN DÜŞME NEDENLERİ

Son dönemde enflasyon ile mücadele amacıyla uygulanan sıkı para politikası, taşıt kredisi faizlerini yukarı çekerek otomobil alımlarını zorlaştırmıştı. Ancak 2025 yılı itibarıyla Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine başlaması, bankaları harekete geçirdi. Güncel verilere göre, bazı bankalar 36 ay vadeli taşıt kredilerinde %3 faiz oranı sunmaya başladı. Bu düşüş, hem bireysel tüketicilere hem de otomotiv sektörüne rahat bir nefes aldırabilir. Yine de genel piyasa ortalamasının %3,25-%3,50 arasında kalması, indirimlerin henüz tüm sektöre yayılmadığını göstermekte.

400.000 TL KREDİ İÇİN HESAPLAR

Şu anda %3 faiz oranı ile 400.000 TL taşıt kredisi alan bir tüketici için ödeme planı şu şekilde oluşuyor: Vade süresi 36 ay, aylık taksit miktarı 21.000 TL ve toplam geri ödeme, banka masrafları hariç 750.000 TL oluyor. Eğer faiz oranları %2,50’ye düşerse, aynı kredinin aylık taksiti yaklaşık 19.000 TL’ye gerileyerek toplamda 684.000 TL ödenecek. Bu durum, tüketiciler için ciddi bir tasarruf fırsatı sunuyor. Ancak banka masrafları ve ek maliyetler hesaplandığında, toplam tutarın biraz daha artabileceği unutulmamalı.

FAİZLER DAHA DA DÜŞER Mİ?

Uzmanlar, faiz indirimlerinin kademeli olarak devam edebileceğini öngörüyor. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, “Yaz aylarında faiz oranlarındaki gevşeme hızlanabilir. Yıl sonuna doğru %2 seviyeleri mümkün, ancak %2’nin altına inmek için 2026’yı beklememiz gerekebilir” diyor. Merkez Bankası’nın enflasyon ve talep dengesine bağlı politikaları, bu düşüşün hızını belirleyecek. Ancak uzmanlar, bankaların taşıt kredisi limitlerini güncellemeleri gerektiğini de vurguluyor; zira 2024’teki kredi büyüme kısıtlamaları halen etkisini sürdürüyor.