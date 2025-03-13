Taşıt Kredisi İçin Vade Süreleri Güncellendi

YENİ KREDİ VADE DÜZENLEMELERİ

BDDK’nın yeni düzenlemesi çerçevesinde, çeşitli fiyat aralıklarındaki araçlar için belirlenen yeni kredi vade süreleri şu şekilde gerçekleşiyor: 2.5 milyon TL altındaki araçlar için 48 ay vade, 2.5 milyon ile 5 milyon TL arasındaki araçlar için 36 ay vade, 5 milyon ile 6.5 milyon TL arasında olan araçlar için 24 ay vade ve 6.5 milyon ile 7.5 milyon TL arasındaki araçlar için ise 12 ay vade sunuluyor. Bu düzenleme ile ister otomobil almayı planlayanların daha uzun vadeli kredi kullanma imkanı doğuyor. Ancak taşıt değerine göre kredi oranlarında bir değişiklik yapılmadığı da göz önünde bulunduruluyor.

FAİZ ORANLARINDAKİ DEĞİŞİM BEKLENTİSİ

Taşıt kredisi faizleri son aylarda düşüş göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay faiz oranları yüzde 3.15 seviyelerinden yüzde 3.00’e kadar gerilemeyi başardı. Bankalar, kredi faizlerinde küçük oranlı indirimlere gitti ve yılın ikinci yarısında faiz oranlarının yüzde 2.00 – 2.50 seviyelerine inmesi bekleniyor. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, bu düşüş trendinin otomotiv sektörü için olumlu sinyaller verdiğini ifade ediyor. Ancak piyasada canlanma sağlaması için kredi limitlerinde de yenilik yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.

BAYRAM ÖNCESİ PİYASA HAREKETLİLİĞİ

Vade sürelerinin uzatılması, özellikle bayram öncesinde otomobil alımını hızlandırma potansiyeline sahip. Ancak uzmanlar, asıl etkiyi yaratacak unsurun kredi limitlerinde yapılacak artışın olacağını vurguluyor. Aynı zamanda sıfır araç pazarında mevcut stok fazlalığı sebebiyle büyük fiyat artışlarının beklenmediği kaydediliyor. Döviz kurlarında ani bir yükseliş yaşanmadığı takdirde, taşıt fiyatlarında önemli bir artış öngörülmüyor.

BANKALARIN KREDİ VERMEDİKİ İŞTAHI

Geçtiğimiz yıl yaşanan taşıt kredisi daralması, bankaların kredi verme iştahını da etkiledi. Fatura değeri 2 milyon TL’ye kadar olan araçlar için taşıt değerinin yalnızca %20’si kadar kredi kullanılabiliyor. BDDK, vade süresini güncellerken, kredi oranlarında herhangi bir artış yapmadı. Bu durum, faizler düşse bile bankaların kredi kullandırma tutumunun piyasayı doğrudan etkileyebileceği anlamına geliyor.

400 BİN TL TAŞIT KREDİSİ KULLANANLAR İÇİN ÖDEME PLANI

3.00 faiz oranı üzerinden 400.000 TL taşıt kredisi kullanan bir kişi için 36 ay vadeli kredi taksiti yaklaşık olarak 21.000 TL olurken, toplam ödeme tutarı banka masrafları hariç 750.000 TL olarak öngörülüyor. Faiz oranlarının düşmemesi durumunda, bu miktarların daha da azalması bekleniyor.

OTOMOBİL ALMAK İÇİN EN UYGUN ZAMAN MI?

Uzmanlar, şu anki faiz oranlarının geçmiş dönemlerle karşılaştırıldığında daha düşük olduğunu belirtirken, yılın ikinci yarısında daha uygun kredi şartlarının ortaya çıkması olasılığının bulunduğunu aktarıyor. Eğer döviz kuru ve araç fiyatlarında büyük bir artış yaşanmazsa, daha iyi finansman fırsatlarının yılın ilerleyen aylarında ortaya çıkabileceği düşünülüyor.