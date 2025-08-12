Tatil Sitesinde Korkunç Olay Meydana Geldi

HAYATINI KAYBETTİLER

Olayın sesini duyanlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber veriyor. Olay yerine çok sayıda polis, acil sağlık ve itfaiye ekibi yönlendiriliyor.

POLİS YETKİLİLERİ OLAY YERİNDE

Eve giren polisler, salonda 32 yaşındaki Berk K. ile 29 yaşındaki Ezgi E.’nin silahla vurulmuş cesedi ile karşılaşıyor. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, iki kişinin yaşamını yitirdiği tespit ediliyor. Olayın ardından site sakinleri büyük bir dehşet yaşıyor ve etrafta geniş güvenlik önlemleri alınıyor. İlk bulgulara göre, erkek önce sevgilisini başından vuruyor, ardından kendi yaşamına son veriyor. İki kişinin cenazelerinin otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği bildiriliyor.