Tayfun Duygulu’dan Siber Saldırı Tepkisi

DİGİTAL GÜVENLİK TEHLİKESİ

Duygulu, savcılığa verdiği ifadede mail, Spotify, YouTube ve banka hesaplarına erişim sağlanmaya çalışıldığını açıkladı. Sanatçı, yaptığı açıklamada, “Farklı IP adreslerinden 181 başarısız giriş denemesi yapıldı, 1 giriş başarılı oldu ve bilgilere ulaştı. Siber güvenliğimiz ve özel bilgilerimiz tehlike altında! Beni geçtim, eşimin hesaplarına da girmeye çalışıyorsunuz” dedi.

Bu olay karşısında sert bir şekilde tepki gösteren sanatçı, “Siz ahlaksız, terbiyesiz ve hırsızsınız! Eninde sonunda sizinle hesaplaşacağız” ifadelerini kullanarak durumun ciddiyetini vurguladı.