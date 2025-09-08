Tayland 200 Bin Ücretsiz Bilet Dağıtacak

ZİYARETÇİ SAYISINDA CİDDİ DÜŞÜŞ

Siyasi istikrarsızlık ve güvenlik kaygıları, 2025 yılında Tayland’a gelen ziyaretçi sayısında önemli bir azalma yaratıyor. Ülkenin turizm sektörü, ekonomik açıdan büyük bir öneme sahip ve bunun oranı yaklaşık olarak yüzde 12’yi buluyor. Bu sıkıntılarla başa çıkmak amacıyla, ülke yeni önlemler üzerinde çalışıyor.

YENİ BÜTÇE YATIRIMI

Tayland Turizm Bakanlığı, mevcut krizi aşmak için 22 milyon dolar (700 milyon baht) tutarında bir bütçe ayırmaya hazırlanıyor. Bangkok Post’ta yer alan habere göre, yapılan hesaplamalara göre ülkedeki iç hat gidiş-dönüş biletlerinin ortalama fiyatı 110 dolar (3.500 baht) civarında. Bu nedenle, yapılacak olan yatırımla birlikte, doğrudan yolculara fayda sağlaması amaçlanıyor.

TURİSTLER İÇİN FIRSAT

Plan dahilinde, yabancı turistler uluslararası biletlerini direkt olarak havayolu şirketlerinden ya da seyahat acentelerinden aldıklarında, 200 bin adede kadar ücretsiz iç hat dönüş bileti kazanma şansına sahip olabiliyor. Bu şekilde, Tayland’ın turizm sektörünü bir nebze olsun canlandırmak ve ekonomik durumu iyileştirmek hedefleniyor.