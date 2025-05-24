Tayland’da Covid-19 Artışında Endişe Var

COVID-19 VAKALARINA DİKKAT ÇEKİLİYOR

Chulalongkorn Üniversitesi’nden Dr. Thira Woratanarat, Tayland’da artan Covid-19 vakalarını gündeme getirdi. Dr. Thira, 18-23 Mayıs tarihleri arasında Tayland genelinde toplam 33 bin 589 kişinin hastaneye başvurduğunu ve 3 can kaybı yaşandığını açıkladı. Resmi rakamların sadece hastanelerde görülen vakaları yansıttığını ve hafif vakaların dışarıda bırakıldığını belirten uzman, gecikmeli bildirimlerle haftalık vaka sayılarının iki katına çıkabileceğine dikkat çekti. Ayrıca, hastalığın Omicron XEC varyantı olduğuna işaret ederek, “Covid-19’u mevsimsel grip gibi hafif bir hastalık olarak göstermek yanıltıcıdır. Ölüm oranları küçük görünse de, yüzbinlerce vaka söz konusu olduğunda kayıplar katlanarak artar” açıklamasında bulundu. Dr. Thira, virüsün ekonomik etkilerine de vurgu yaparak, “Doğru kaynaklara inanın, korunma önlemlerini elden bırakmayın” çağrısı yaptı.

OMICRON XEC VARYANTI HAKKINDA BİLGİLER

Tayland’ı etkisi altına alan son dalganın sebebi olan Omicron XEC, COVID-19’un Omicron varyantının yeni bir alt türü olarak tanımlandı. Tayland Sağlık Bakanlığı’na göre, bu hastalık mevsimsel gripten 7 kat daha hızlı yayılmakta ve ülkede sadece bir hafta içinde 30 binden fazla kişide tespit edilmiştir. Genellikle hafif belirtilerle seyreden hastalık (ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı), özellikle yaşlılar, kronik hastalıkları bulunanlar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ağırlaşabiliyor.