Tayland’da Deprem Nedeniyle Ölü Sayısı 96

MYANMAR’DA MEYDANA GELEN DEPREMLERİN ETKİSİ BANGKOK’TA HİSSEDİLDİ

Myanmar’da 28 Mart tarihinde gerçekleşen ve Tayland’da da güçlü bir şekilde hissedilen depremler sonrası Bangkok’ta ölü sayısı artıyor. Kentte meydana gelen olaylar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 96’ya ulaştı.

ENKAZDAN ÇIKAN CESETLERİN SAYISI ARTIYOR

Bangkok’taki yetkililer, deprem sırasında çöken inşaat halindeki 30 katlı binanın enkazından 89 cesedin çıkarıldığını duyurdu. Arama çalışmalarının sona erdiği enkazda bulunan kalıntıların, kaybolan 7 kişiye ait olup olmadığını tespit edilmesi için incelemelerin devam edeceğini belirtti. Daha önceki arama çalışmalarında, 13 Nisan’da enkazdan 36 cansız bedenin çıkarıldığı kaydedilmişti. Myanmar’daki depremlerde 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki sarsıntı meydana geldi. Bu depremler sonucunda yaklaşık 3 bin 700 kişi yaşamını yitirdi, 5 binden fazla kişi yaralandı.