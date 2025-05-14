Tayland’da Depremden Ölen Sayısı 96

BANGKOK’TA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Myanmar’da 28 Mart tarihinde gerçekleşen ve komşu ülke Tayland’da da ciddi şekilde hissedilen depremler nedeniyle Bangkok’taki ölü sayısı yükseliyor. Bangkoklu yetkililer, kentteki ölü sayısının 96’ya ulaştığını bildiriyor. Bu ölümlerden 89’unun, depremin etkisiyle çöken inşaat halindeki 30 katlı binanın enkazından çıkarıldığı açıklanıyor.

ENKAZDA ARAMA ÇALIŞMALARI SONLANDI

Yetkililer, arama çalışmalarının tamamlandığını ve enkazda bulunan kalıntıların, haber alınamayan 7 kişiye ait olup olmadığının belirlenmesi için inceleneceğini duyuruyor. Bu binanın enkazından 13 Nisan tarihinde 36 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedilmişti. Myanmar’da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremler, 28 Mart’ta gerçekleşti. Bu sarsıntılar sonucunda yaklaşık 3 bin 700 kişi yaşamını yitirirken, 5 binden fazla kişi yaralanmış durumda.