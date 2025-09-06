Tayland’ın Yeni Başbakanı Anutin Charnvirakul

PARLAMENTER OYLAMADA YENİ BAŞBAKAN SEÇİLDİ

Tayland Parlamentosu, Bhumjaithai Partisi lideri Anutin Charnvirakul’u ülkenin yeni başbakanı olarak duyurdu. Bu değişim, son iki yıl içinde gerçekleşen üçüncü başbakan değişikliği oldu. Anutin Charnvirakul, Başbakan Paetongtarn Shinawatra’nın geçen hafta görevden alınmasının ardından yapılan oylamada 247’den fazla oy alarak yeni başbakan olarak belirlendi.

YENİ BAŞBAKAN GÖREVİNE BAŞLADI

Bugün başkent Bangkok’taki Tayland Parlamentosu’nda gerçekleştirilen oylamada Anutin Charnvirakul, ülkenin 32’nci başbakanı olarak ilan edildi. Bu gelişme, Tayland’da siyasi dinamiklerin hızlı bir şekilde değiştiğini gösteriyor. Parlamento, Charnvirakul’u yeni başbakan olarak seçerek son iki yılda üçüncü kez lider değişikliğine gitmiş oldu.