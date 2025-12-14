Taylor Swift Ekibine 197 Milyon Dolar Bonus Dağıttı

Dünyaca tanınan Amerikalı sanatçı Taylor Swift’in “Eras Tour” etkinliği çerçevesinde ekibine sağladığı “bonus” destekleri sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılandı. Paylaşılan görüntülerde, son dönemde müzik dünyasında en çok öne çıkan turnelerden biri olan bu etkinliğin gerçekleşmesinde katkı sağlayan ekip üyelerine para dağıtıldığı görüldü. Kişisel serveti yaklaşık 1 milyar 600 milyon doları bulan ünlü sanatçı, ekibine 100 bin dolarlık zarflar verdi.

TAYLOR SWIFT’TEN BÜYÜK JEST

Eras Tour sürecinde yaklaşık iki yıl içerisinde ekibine toplamda 197 milyon dolarlık bonus dağıttığı bilgisi edinildi. Bu cömert davranış, turnede görev alan tüm çalışanların paylaşımına sunuldu.