Taylor Swift’ten Ekibine Rekor Bonus Dağıtımı

DÜNYACA ÜNLÜ ŞARKICI TAYLOR SWIFT’TEN DİKKAT ÇEKİCİ BONUS JESTİ

Dünyaca tanınan ABD’li sanatçı Taylor Swift’in “Eras Tour” projesi kapsamında ekibine verdiği yüksek tutarlı bonus, büyük ilgi uyandırdı. Sosyal medya platformlarında paylaşılan videolar, başarılı turneye katkıda bulunan ekip üyelerine para dağıtımını gözler önüne serdi. Ünlü sanatçının, yaklaşık 1 milyar 600 milyon dolarlık servetiyle dikkat çektiği ve ekip üyelerine 100 bin dolarlık zarflar verdiği ifade ediliyor.

EKİBİ TEMİZLEDİĞİ MİKTARDA BİR BAĞIŞ YAPTI

Taylor Swift’in, iki yıl süresince gerçekleştirdiği “Eras Tour” kapsamında ekibine toplamda 197 milyon dolar (yaklaşık 8 milyar 388 milyon 260 bin lira) değerinde bonus dağıttığı öğrenildi. Bu cömert jestten, turnede görev alan tüm çalışanların yararlandığı belirtildi.