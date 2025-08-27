Taylor Swift, Travis Kelce ile nişanlandı

NİŞAN DUYURUSU

Taylor Swift, 2023 yılında tanıştığı NFL takımı Kansas City Chiefs’in tight end oyuncusu Travis Kelce ile nişanlandığını duyurdu. Çift, bu haberi Instagram hesaplarından yaptıkları ortak paylaşımla hayranlarına iletti. Nişan fotoğrafları, “İngilizce öğretmeniniz ve beden eğitimi öğretmeniniz evleniyor” notuyla paylaşıldı. Gönderide, çiçeklerle süslenmiş bir ortamda birbirlerine sarıldıkları beş fotoğraf yer alıyor. Bu fotoğraflardan birinde Swift’in nişan yüzüğü yakın planda görülürken, diğerinde Kelce’nin dizlerinin üstünde teklif ederkenki anı yer alıyor.

İLİŞKİ BAŞLANGICI

Bu gelişme, Swift’in bu ayın başlarında Kelce’nin “New Heights” podcast’ine konuk olmasının ardından gerçekleşti. O bölümde, iki ünlü arasındaki sevginin net bir şekilde anlaşıldığı duyuluyordu. İlişkileri, Eylül 2023’te başladı ve Swift, Kansas City Chiefs takımında oynayan Kelce’yi desteklemek için ilk kez maçına katılmıştı. Her şey, üzerinde Kelce’nin telefon numarasının yazılı olduğu bir dostluk bileziği ile başlamıştı.

BİLEZİK VE GİZLİ GÖRÜŞMELER

Kelce, 2023 yılında yayınlanan bir “New Heights” bölümünde, bileziği Swift’e Eras Tour konserlerinden birinde vermeye çalıştığını itiraf etti. İkili kısa sürede gizlice görüşmeye başladı. Swift, “Bunu kimsenin bilmediği uzun bir süre yapabildik, bu da beni çok mutlu etti çünkü birbirimizi tanıma fırsatı bulduk” dedi. Ayrıca, “İlk maça gittiğimde biz zaten bir çifttik” ifadesini ekledi. Çift, sosyal medya paylaşımlarında çoğunlukla birbirlerinden uzak durmayı tercih etse de bazı viral gönderilerle hayranlarına aşklarının kesitlerini sundu.

SOSYAL PAYLAŞIMLAR VE İLGİ

Swift, 2024’te Londra konserinde Prens William ve çocuklarıyla tanıştıkları sırada Kelce ile bir fotoğraf paylaşmıştı. Temmuz ayında ise Kelce, yaz tatillerini nasıl geçirdiklerini gösteren fotoğraflar ile sosyal medyada yer aldı. Bu paylaşımlar, çiftin Instagram hesaplarında birbirlerine yer verdikleri ilk gönderiler oldu. Swift ve üç kez Super Bowl kazanan Kelce’nin ilişkisi, izleyicilerin ilgisini başından beri çekti. İkili, bu durumun farkında olduklarını sıkça dile getirdi.

KAMUYA AÇIK İLİŞKİ

Swift, Time dergisine verdiği bir röportajda, “Bir ilişkiyi kamuya açık yaşamak demek, onun sevdiği şeyi yapmasını izlemem, onun da bana destek olması demek. Başkaları da orada oluyor ve biz umursamıyoruz. Sadece birbirimizle gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu. Kelce ise, 2024’te katıldığı “Bussin with the Boys” podcast’inde, “Bu kadar ilgi gören birisiyle olmak bazen çılgınca olabiliyor. Arkadaşları ve ailesi yanında ne kadar gerçek biri olduğunu gördükçe ona aşık olmaya başladım” dedi.

AŞKIN KÖKENLERİ

Çift, son “New Heights” sohbetlerinde ilişkilerinin nasıl başladığına dair yeni detaylar paylaştı. NFL yıldızı Kelce, aşklarının başlangıcını Swift’in Eras Tour’una bağladı. “Eğer o konsere gitmeseydim, büyülenmeseydim, seni tanıma arzusu bende uyanmasaydı, burada çıkıp herkese sana dostluk bileziğini veremediğim için ne kadar bozulduğumu anlatmazdım” diye konuştu. “Daha önce hiç birinin kim olduğunu bu kadar merak etmemiştim” ifadelerini kullandı.