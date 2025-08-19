Tbmm Başkanı Kurtulmuş’tan Beyaz Toros Açıklaması

TBMM BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda Meclis binası önünde ateşe verilen beyaz torosla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan ilk tahkikata göre, aracı yakan kişinin hurda araçlardaki ÖTV indirimiyle ilgili yasanın çıkmamasından dolayı bu duruma öfkelendiği belirtildi. Ayrıca, daha önce Mersin’de başka bir aracın da yakıldığı ve bu kişinin psikolojik sorunlarının olduğu tespit edildi. Fakat soruşturma hâlâ devam ediyor.

OLAYIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKACAK

Bu süreç tamamlandıktan sonra, olayın tüm detaylarının net bir şekilde açığa çıkacağı ifade edildi. Kurtulmuş, “Barış içinde yaşadığımız Türkiye’de artık terörün tamamen geride kaldığını temenni ediyoruz” dedi. Geçmişte yaşanan acıların geçmişte kaldığını dile getiren Kurtulmuş, “Ancak bazı kişiler bu tür sembolik olaylar üzerinden, kimi bilinçli olarak, kimi farkında olmadan spekülasyonlar yapmaya çalışıyorlar” ifadesini kullandı.

SAĞDUYULU YAKLAŞIMIN ÖNEMİ

Bu tür münferit olaylara karşı son derece hassas olunması gerektiğine değinen Kurtulmuş, Türkiye’nin bu konudaki sağduyulu yaklaşımını zedeleyecek davranışlardan kaçınılmasının önemine vurgu yaptı.