TBMM Başkanı’ndan Anayasa Üzerine Açıklama

TBBM BAŞKANI KURTULMUŞ’UN AÇIKLAMALARI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Özellikle ilk dört madde üzerinde tartışma yapılmaksızın anayasa ile ilgili yapılacak müzakerelerin faydalı sonuçlar doğurabileceği kanaatindeyim.” dedi. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş’un başkanlığında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı ve Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay Başkanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Kurtulmuş, komisyonda, Meclis Başkanlığının 2025 yılı bütçesinin sunumunu gerçekleştirdi. TBMM’nin, milletin iradesinin tecelligahı olarak tarihte eşsiz bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bağımsızlık mücadelesinden bugüne kadar milletin birliği, kalkınması ve hürriyeti adına Meclis çatısı altında önemli adımlar atıldığını ifade etti.

DEMOCRASIYE BAĞLILIĞIN ÖNEMİ

Cumhuriyet ve demokrasinin tüm kazanımlarını “halkın emaneti” olarak nitelendiren Kurtulmuş, milletin hukukunu korumak ve yaşam kalitesini yükseltmenin en temel sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Parlamenter diplomasinin dış politika açısından tamamlayıcı ve dönüştürücü bir özellik kazandığını belirten Kurtulmuş, “Artık sadece yürütme organlarının değil, parlamentoların ve temsilcilerinin de dünyadaki gelişmelerde etkin bir rol üstlendiği bir çağdayız.” diye konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisinin etkinliğini ve milletvekillerinin itibarını artırmanın, demokrasiye bağlılık ve milli iradeye olan inancın gereği olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, “Meclisimizi daha etkin, milletvekillerimizi daha saygın kılmak, hepimizin müşterek amacı.” şeklinde belirtti.

ULUSLARARASI PLATFORMDAKİ ÇABALAR

Kurtulmuş, tüm uluslararası platformlarda Kıbrıs Türklerinin mücadelesi ve Azerbaycan’ın Karabağ Zaferi’nde Türkiye’nin duruşunu net bir şekilde ifade ettiklerini açıkladı. Gazze’deki insanlık dramı karşısında milletin onurlu ve adaletli tavrını dünya kamuoyuna duyurduklarına dikkat çeken Kurtulmuş, TBMM’nin milletin itibarını, hakkını ve hukukunu kararlılıkla savunduğunu ifade etti. “Bu yüce çatı altında, milletimizin sadece iç meselelerine değil, aynı zamanda uluslararası sahada insanlık vicdanının sesi olmaya da gayret ediyoruz.” diyen Kurtulmuş, Filistin meselesinin dünya genelinde hak ve adalet arayışının sembollerinden biri olduğunu belirtti.

FİLİSTİN KONUSUNDAKİ GÖRÜŞMELER VE ROLESİ

Kurtulmuş, devlet, hükümet ve parlamento başkanlarıyla gerçekleştirdikleri görüşmeleri hatırlatarak, “Filistin’de yaşanan İsrail’in zulmüne karşı durmak amacıyla 180’den fazla muhatapla görüşmeler gerçekleştirdik.” dedi. Ayrıca, “Parlamenter diplomaside, Filistin meselesinin dünya kamuoyunun dikkatinden kaçmaması için yürütülen faaliyetler her geçen gün yoğunlaşmaktadır.” bilgisini verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Filistin’in bağımsızlık mücadelesiyle dayanışma içerisinde hareket etmesinin, milletin kendisine yüklediği bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİNE YAKLAŞIM

Rusya-Ukrayna krizindeki arabuluculuk rolünün önemli olduğunu belirten Kurtulmuş, Türkiye’nin her iki ülkeyle diyalog kurabildiğini söyledi. “Sayın Putin ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, ülkemizin barışçıl çözümler sunma konusundaki önerilerinin dikkate alındığını görmek önemlidir.” açıklamasıyla Türkiye’nin uluslararası barışa katkı sağlayan çabalarının da altını çizdi. Ek olarak, Türkiye’nin TBMM dahil olmak üzere ilgili tüm kurumlarıyla bölgesel istikrarın anahtarı olma yolundaki çabalarının takdirle karşılandığını belirtti.

ANAYASA GÖRÜŞMELERİ VE GELECEK İHTİYAÇLARI

Kurtulmuş, geçen yıl TBMM’de pek çok partinin yeni anayasa ile ilgili genel çerçeve konusunda temasa geçtiğini hatırlatarak, “Hiçbir siyasi parti, anayasa görüşmelerine kapıyı kapatmamıştır.” ifadesini kullandı. TBMM Başkanının “TBMM anayasa yapma yetkisine de kudretine de sahiptir.” sözleri, yeni anayasa süreçlerinin devam etmesi için anlaşma ve uzlaşmanın gerekli olduğunu dile getirdi. Kurtulmuş, “Özellikle ilk dört madde üzerinde tartışma yapılmaksızın anayasa ile ilgili yapılacak müzakerelerin faydalı sonuçlar doğurabileceğini görüyorum.” dedi. Temsil gücü yüksek ve güçlü bir parlamentonun oluşturulmasının önemini vurguladı.