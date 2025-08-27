Tbmm Başkanından Süreç Açıklaması: Talep Yok

AFYONKARAHİSAR’DA BİR ARAYA GELİŞ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz’un 103. yıl dönümünde Afyonkarahisar’da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Kurtulmuş, Büyük Taarruz’un en önemli derslerinden birinin birlik ve beraberlik ruhu olduğunu vurguladı. Emperyalizme karşı bir duruş sergilendiği konusunda da “Hiç kimse, bu milletin boynuna altın tasmayı geçirebilme gücüne sahip olmadı ve kıyamete kadar da olmayacaktır” dedi. Kurtulmuş, kurtuluş mücadelesinin diğer bir özelliğinin Türk milletinin özgürlüğüne olan düşkünlüğü olduğunu belirtti: “Hiçbir şekilde bir başka gücün bu millete diz çöktürmesi, bu millete boyun eğdirmesi mümkün değildir.”

TERÖRÜN GÜNDEMİMDEN KALDIRILMASI

Kurtulmuş, bölgede oynanan oyunların siyasi hedeflere yönelik olduğunu ve bu oyunların Orta Doğu halklarını parçalamayı amaçladığını dile getirdi. Türkiye’nin ise istikrarın merkezi olacağını belirterek, tarihi bir fırsatın doğduğunu ifade etti. “Bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. Özellikle terör örgütünün kendisini feshettiği kararını ilan etmesiyle birlikte ortaya çıkan tabloyu iyi değerlendirmeliyiz” dedi. Kurtulmuş, “Bu sürecin hiçbir noktasında terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmamış ve bundan sonra da yapılmayacaktır” şeklinde açıklama yaptı.

MİLLİ DAYANIŞMA KOMİSYONU’nDAKİ ROL

Kurtulmuş, TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun Türkiye’deki siyasi meseleleri çözüme kavuşturmak için kurulduğunu ama anayasa değişikliği gibi bir tartışmanın burada asla yapılamayacağını söyledi. “Bir siyasi parti dışında bütün siyasi partiler, hatta grubu olmayan siyasi partiler bu komisyonda temsil edilmektedir. Terörün bitirilmesi için görüşlerini paylaşan farklı fikirlerden insanların ortak bir noktada buluştuğu bir süreçteyiz” ifadesinde bulundu.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Kurtulmuş, terör meselesinin Türkiye siyasetinin büyük bölümünü etkilediğini ve bu sorunun Türkiye siyasetinin 95’i oranında katkılarıyla sonlandırılacağını söyledi. Sürecin başarılı olmaması için içeride ve dışarıda süreci engellemek isteyenlerin olacağını belirtti. Ayrıca, “Bu süreçte milletimizin tüm fertlerinin, tüm toplumsal kesimlerin dinleneceği bir ortamı sağlamak üzere çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

TOPLUMSAL HAFIZA VE EŞİTLİK

Kurtulmuş, bölge ülkelerinin bir araya gelip ortak irade etmemesinin birçok sorunu doğurduğunu, bunun İsrail’in saldırganlığının sebeplerinden biri olduğunu belirtti. Türkiye’nin, emperyalizmin oyunlarını bozma iradesine sahip olduğunu ve terörü yok etmeyi hedeflediğini söyledi. “Bu ülkede Türklerle Kürtler savaşmadılar ki barışsınlar. Bu ülkede olanlar, bir bölünme senaryosuydu. Orta Doğu’da yaşayan Kürt halkı bu süreçten memnun” dedi.

DÜNYA MODELİ OLMA HEDEFİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye’deki etnik gruplar arasında düşmanlık olmaması gerektiğine vurgu yaparak, “Bir Türkiye modelini dünyaya hediye edeceğiz” dedi. Çatışma çözümleri ile müzakere süreçlerinin dünya için örnek teşkil edeceğini ifade etti. “Terörün Türkiye ile anılmaması gerektiğini ve terörsüz bir bölgenin tesis edilmesinin teminatı olduğunu” dile getirdi.