TBMM Cinsel Taciz Davasında Tahliye ve Tutuklama Gelişmeleri

TBMM’de 2024-2025 eğitim öğretim döneminde stajyer olarak görev yapan D.K., Meclis lokantasında çalışan Halil İ.G.’nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürerek, geçen yıl 4 Aralık’ta Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne başvurdu. D.K.’nin şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek soruşturma başlattı.

SORUŞTURMA DETAYLARI

Yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianamede, olay tarihindeki 18 yaşından küçük dört mağdurun, TBMM’de staj yaptıkları süre zarfında Meclis lokantasında görevli Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., Ramazan Ç. ve Recep S. tarafından tacize uğradıkları ifade edildi. Bu kapsamda düzenlenen soruşturmada sanıklar için ‘Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘Çocuğa karşı cinsel taciz’ suçlarından toplamda 16 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

TAHLİYE VE İTİRAZ SÜRECİ

Ankara 57’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 9 Şubat’ta gerçekleştirilen davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanıklar Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., ve Recep S. hakkında tahliye kararı verildi. Ancak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu tahliye kararına itiraz etti ve itiraz dilekçesi bir üst mahkemeye iletildi.

YENİ TUTUKLAMA KARARI

Bir üst mahkeme, Başsavcılığın itirazını uygun bularak sanıkların yeniden tutuklanmasına hükmetti. Sanıklardan Durmuş U., İbrahim B. ve Recep S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, firari durumdaki Halil İ.G. için yakalama kararı çıkarıldı.