TBMM’deki İstismar Davası 9 Şubat’a Ertelenmiştir

tbmm-deki-istismar-davasi-9-subat-a-ertelenmistir

TBMM, bir stajyer öğrenciye yönelik istismar iddialarıyla gündeme geldi. TBMM Genel Sekreterliği, Meclis bünyesinde staj yapan bir öğrenci hakkında ortaya çıkan “istismar” suçlamaları üzerine gerekli adımları attı. Bu stajyerin ailesi, 19 Kasım 2025 tarihinde Genel Sekreterliğe resmi bir şikayette bulundu.

SORUŞTURMA HIZLA BAŞLADI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 18 yaşından küçük dört mağdurun, Meclis lokantasında çalışan Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., Ramazan Ç. ve Recep S. tarafından taciz edildikleri yönündeki başvurularının ardından bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.

5 SANIK GÖZALTINA ALINDI

Mağdurların ifadesinin alınmasının ardından 5 sanığın gözaltına alındığı kaydedilen iddianamede, Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B. ve Recep S.’nin tutuklandığı, Ramazan Ç.’nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı vurgulandı. İddianamede, belirtilen zaman diliminde 15-18 yaş grubundaki mağdurlara karşı, kamu görevi ve hizmet ilişkisi nedeniyle zincirleme olarak nitelikli cinsel taciz suçunun işlendiği ifade edildi.

İLK DURUŞMA YAPILDI

Davanın ilk duruşması, bugün Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Sanıklar, saat 10.10’da duruşma salonuna getirilerek, duruşmanın saat 10.20’de başladığı duyuruldu.

DURUŞMA TARİHİ BELİRLENDİ

TBMM’deki cinsel istismar davasında, tutuklu dört sanığın tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz olan sanığın ise adli kontrol koşulunun kaldırılmasına karar verildi. Davanın bir sonraki duruşması ise 9 Şubat tarihinde yapılacak.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

TBMM’de Cinsel İstismar Davası Ertelendi

Ankara'da görülen cinsel istismar davasında mahkeme, tutuklu dört sanığın tutukluluğunu sürdürürken, tutuksuz sanığın adli kontrolünü sonlandırdı. Duruşma 9 Şubat'ta.
Gündem

MKK 2025 Menkul Kıymet Değerini Açıkladı

2025'te MKK'nın menkul kıymet değeri 28,96 trilyon lira ile rekor seviyeye yükseldi. Yatırımcı sayısı ise 37,94 milyona erişti.
Gündem

İsrail Ordusuna Ait Helikopter Batı Şeria’da Düştü

Batı Şeria'da, arızalı bir İsrail helikopteri, başka bir helikopterle taşınırken halatın kopmasıyla yere çakıldı.
Gündem

Yapay Zeka ile Korunan Meslek Grupları: Uzmanlar Açıklıyor

Uzmanlar, yapay zeka teknolojilerinin birçok sektörde işleri değiştirdiğini, ancak insan odaklı bazı mesleklerin uzun vadede güvende kalacağını belirtiyor.
Gündem

M.O’nun Polise Gösterdiği Kimlik Şaşırttı

İzmir'de düzenlenen bir asayiş uygulamasında, sahte polis kimliğiyle yakalanan kişinin firari hükümlü olduğu ve 128 suç dosyasından arandığı belirlendi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.