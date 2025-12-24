TBMM Genel Kurulunda 11. Yargı Paketi Onaylandı

tbmm-genel-kurulunda-11-yargi-paketi-onaylandi

TBMM Genel Kurulu’nda, kamuoyunda “11. Yargı Paketi” olarak adlandırılan Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ikinci kısmı üzerindeki görüşmeler sona erdi.

COVID-19 DÜZENLEMESİ KABUL EDİLDİ

11. Yargı Paketi çerçevesinde bulunan ve “Covid-19 düzenlemesi” olarak bilinen infaz indirimi maddesi, 27. madde olarak kabul edildi. Deprem suçları ise Covid tahliyelerinin kapsamı dışında bırakıldı. Bu çerçevede, terör ve örgütlü suçlar, üst ve alt soy, kardeş, eş, boşanılan eş, kadın, çocuklar ile bedensel veya ruhsal açıdan kendini savunamayan bireylere karşı işlenen kasten öldürme, cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçları, depremlerde meydana gelen yıkımlar ve ölümlerle ilgili sorumlulukları olanlar gibi tüzel kişilikler düzenleme dışında tutuldu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Giorgia Meloni’den Yıl Sonu Açıklaması Geldi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yıl sonu konuşmasında 2023'ün zorlu geçtiğini vurguladı ve 2026'nın daha çetin geçeceğini belirterek endişeleri artırdı.
Gündem

Asrın İnşası: 455 Bin Konut Tamamlandı

Deprem bölgesindeki inşaat seferberliği, 455 bin konut ve iş yerinin tamamlanmasıyla sona erdi. Son teslim töreni ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da düzenlenecek.
Gündem

Hakan Fidan, Hamas Heyeti ile Gazze’yi Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas'ın Halil Hayye liderliğindeki heyetiyle Ankara'da görüştü. Görüşmenin içeriğiyle ilgili detaylar henüz açıklanmadı.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Aliyev’den Önemli Görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan lideri Aliyev'le görüşerek Ermenistan'la normalleşme sürecini değerlendirdi ve Aliyev'in doğum gününü kutladı.
Gündem

2025 Altın Rekorları İle Yatırımcıları Şaşırttı

Yıl sonuna yaklaşırken ons altın 4,500 doları geçerek tarihi bir seviyeye ulaştı. 1979’dan beri en iyi yıllık performansını gösterdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.