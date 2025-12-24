TBMM Genel Kurulunda 11. Yargı Paketi Onaylandı

TBMM Genel Kurulu’nda, kamuoyunda “11. Yargı Paketi” olarak adlandırılan Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ikinci kısmı üzerindeki görüşmeler sona erdi.

COVID-19 DÜZENLEMESİ KABUL EDİLDİ

11. Yargı Paketi çerçevesinde bulunan ve “Covid-19 düzenlemesi” olarak bilinen infaz indirimi maddesi, 27. madde olarak kabul edildi. Deprem suçları ise Covid tahliyelerinin kapsamı dışında bırakıldı. Bu çerçevede, terör ve örgütlü suçlar, üst ve alt soy, kardeş, eş, boşanılan eş, kadın, çocuklar ile bedensel veya ruhsal açıdan kendini savunamayan bireylere karşı işlenen kasten öldürme, cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçları, depremlerde meydana gelen yıkımlar ve ölümlerle ilgili sorumlulukları olanlar gibi tüzel kişilikler düzenleme dışında tutuldu.