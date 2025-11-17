TBMM İçişleri Bakanlığı 2026 Bütçe Teklifi Görüşmesi

TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU TOPLANDI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, İçişleri Bakanlığı’nın 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bütçeye dair detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

YABANCILARIN SAYISI 3 MİLYON 615 BİN 491

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Türkiye’deki göç politikaları hakkında bilgiler verirken, “31 Ekim 2025 itibarıyla ülkemizde yasal kalış hakkı olan yabancıların sayısı, 3 milyon 615 bin 491’dir. Bunun, 2 milyon 381 bin 326’sı geçici koruma altındaki Suriyeliler; 1 milyon 85 bin 40’ı ikamet izni sahipleri ve 149 bin 125’i uluslararası koruma altındakilerdir” açıklamasını yaptı. Düzensiz göçle mücadeleye yönelik 2023 yılı içinde gerçekleştirilen operasyonlarda ise 3 bin 627 kişinin tutuklandığı kaydedildi.

GÖÇ YÖNETİMİNDE DÜNYAYA ÖRNEK

Bakan Yerlikaya, Türkiye’nin göç yönetimindeki yenilikçi çözümleriyle uluslararası alanda örnek teşkil ettiğini belirterek, mobil göç noktası araçlarının sahada sağlanan etkinliğe katkısını vurguladı. Pasaport veya kimliği bulunmayan yabancıların durumu, bu sistemle anında kontrol edilebildiğini ifade etti. Böylece hem düzensiz göçle mücadelede etkinlik artışı sağlandığı hem de kimliği bilinmeyen misafirlerin tespiti hızla yapıldığını bildirdi.

KİMLİK KONTROLÜ UYGULAMASI

19 Temmuz 2023 tarihinden bu yana toplamda 6 milyon 28 bin 814 yabancıya kimlik kontrolü yapıldığını ve bu kontrollerde 236 bin 212 düzensiz göçmenin tespit edildiğini bildiren Yerlikaya, “2024’ün ilk 3 ayında yapılan sorgulamalarda her 100 kişiden 74,5’i düzensiz göçmengiyken, bu oran şu an 1,4’e geriledi” dedi.

GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞLER ARTMAKTA

Suriye’deki gelişmelere de değinen Yerlikaya, “9 Aralık 2024-12 Kasım 2025 tarihleri arasında 557 bin 702 Suriyeli kardeşimiz gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkesine döndü. 2016 yılından bu yana ise toplam 1 milyon 297 bin 705 Suriyeli kardeşimiz vatanlarına geri dönüş yaptı” ifadelerini kullandı.

SAHTE SİLAHLARLA MÜCADELE EDİLİYOR

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı bütçesinin 2026 yılında 1 trilyon 476 milyar lira olacağını belirterek, FETÖ, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadeledeki kararlılıklarını dile getirdi. Ayrıca, ruhsatsız silahlarla ilgili olarak özel ekipler kurulduğunu ve 10 ayda 90 bin 574 silahın ele geçirildiğini aktardı.

Olaylara MÜDAHALE SÜRESİNDE ARTIŞ

İçişleri Bakanı, suçların önlenmesi için sahadaki ekiplerin etkinliğine dikkat çekerek, “Kabine dönemimizde, Emniyet Teşkilatı’ndaki önleyici ekip sayımız yüzde 30, jandarma teşkilatımızda ise yüzde 15 oranında artırıldı” diyerek, olaylara müdahale süresinin tarihinin en hızlı seviyesine ulaştığını belirtti. Emniyet güçlerinin olay yerine intikal süresinin üç dakika içinde gerçekleştiğini vurgulayarak, güvenlik hizmetlerinde sağlanan şeffaflık ve hesap verebilirliği artıran yaka kamerası uygulamasına da dikkat çekti.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETTE AZALIŞ

Kadına yönelik şiddetle yürütülen mücadele ile ilgili açıklamalarda da bulunan Yerlikaya, “Dünyada kadına yönelik şiddet artarken, Türkiye’de bu oran azalma eğilimi gösteriyor. Geçen yılın ilk 10 ayında 290 kadın cinayeti yaşanmışken, bu yılın aynı döneminde bu sayı 217’ye düştü” açıklamasında bulundu. Teknolojik imkânlarla şiddet vakalarını takip ettiklerini belirten Yerlikaya, bu yılın ilk 10 ayında 158 bin 411 erkek hakkında önleyici tedbir alındığını ve 39 bin 735 kadına koruyucu tedbir kararı verildiğini aktardı.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK MÜCADELE

Bakan Yerlikaya, 2025 yılı içerisinde 552 suç örgütünün çökertildiğini, 6 bin 788 örgüt üyesinin tutuklandığını ve toplamda 76 milyar lira değerinde mal varlığına el konulduğunu açıkladı.

YASADIŞI FAALİYETLERE MÜDAHALE

2025 yılı boyunca gerçekleştirilen denetimlerde 395 yabancı yakalanırken, kırmızı bültenle aranan 279 kişinin Türkiye’ye iadelerinin sağlandığını kaydeden Yerlikaya, “163 bin 258 hesap veya şahıs tespit edildi, 27 bin 916 yasa dışı bahis sitesi kapatıldı” şeklinde bilgiler verdi.

Toplantı, Bakan Yerlikaya’nın sunumlarının ardından milletvekillerinin görüş ve önerileriyle devam etmekte.