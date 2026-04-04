TBMM Kıymetli Taşlarda ÖTV Değişikliğini Geri Çekti

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen torba yasa teklifinin 12’nci maddesi, pırlanta, elmas ve inci gibi kıymetli taşlardan ÖTV alınmasını öngörüyordu, ancak bu madde teklif metninden çıkarıldı.

TORBA YASA TEKLİFİNDEN MADDE ÇIKARILDI

TBMM Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında doğal ya da kültür incileri, işlenmiş veya işlenmemiş elmaslar, kıymetli taşlar ya da yarı kıymetli taşlar, sentetik yöntemlerle üretilen veya karışım yoluyla elde edilen değerli taşlar ile bu taşların tozları ve pudraları için ÖTV oranının yüzde 20 olması önerisi, Danışma Kurulu kararıyla yeniden ele alındı.

VERGİ DÜZENLEMESİNİN GERİ ÇEKİLMESİNİN NEDENİ

AK Parti’nin kabul edilen önergesiyle bu madde metinden çıkarıldı. Küresel ticaretteki dinamikler ve jeopolitik gelişmeler göz önünde bulundurularak yıllık 1,9 milyar lira gelir hedefleyen yeni vergi düzenlemesi geri çekildi. Yetkililer, sektörün uluslararası rekabet gücünü korumak, stratejik yatırımları teşvik etmek ve ihracat potansiyelini zedelememek amacıyla bu kararın alındığını belirtti.

