TBMM’ye 13 Dokunulmazlık Dosyası Sunuldu

MECLİSE SUNULAN DOKUNULMAZLIK DOSYALARI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, 9 milletvekili hakkında hazırlanan toplam 13 dokunulmazlık dosyası iletilmiş durumda. Fezleke hazırlanan milletvekillerinin 2’si Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi, 6’sı Demokrat Parti (DEM) temsilcisi ve biri bağımsız milletvekili olarak dikkat çekiyor.

KARMA KOMİSYON’A SEVK EDİLEN MİLLETVEKİLLERİ

Karma Komisyon’a sevk edilen milletvekilleri arasında yer alan isimler şu şekilde sıralanıyor: Bağımsız Edirne Milletvekili Ediz Ün, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu, DEM Parti Ağrı milletvekilleri Heval Bozdağ ve Nejla Demir, DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş ve DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, her biri için 1’er dokunulmazlık dosyası ile işleme alınmış. Bununla birlikte, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında 4 dosya, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk hakkında ise 2 dosya, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na havale edilmiştir.