“TBMM’yi Olağanüstü Toplantıya Çağırmak Boşuna.”

BAHÇELİ’DEN CHP’YE TEPKİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırmasına yazılı bir açıklama ile yanıt verdi. Bahçeli, “CHP Genel Başkanı’nın TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağıracaklarını duyurması, bunu da Gazze istismarıyla temellendirmesi boşuna bir avunmadır. Gazze dramıyla ilgili konuşulmadık bir şey kalmamıştır. Vakit laf değil iş ve icraat üretme vaktidir.” diyerek, Türkiye’nin duruşunun ve görüşlerinin açık olduğunu vurguladı. Bu nedenle, TBMM’nin olağanüstü toplanmasına gerek olmadığını belirtti.

GÖZYAŞLARINI HİSSETMEK

Bahçeli, Gazze’de yaşanan açlık ve kıtlığa da dikkat çekerek, 1943 yılında yaşanan Bengal Kıtlığı’nı hatırlatacak bir durumun ortaya çıktığını ifade etti. Uluslararası insani hukukun ihlal edildiğini belirten Bahçeli, “Dünya’nın Gazze’dekine benzer seri cinayet ve otomatiğe bağlanan katliam cinnetine pek az tanıklık etmiştir.” dedi. Bahçeli, İsrail’e silah sevkiyatının durdurulması, diplomatik ilişkilerin askıya alınması ve Birleşmiş Milletler Barış ve Görev Gücü’nün Gazze’ye derhal gönderilmesi gerektiğini ayrıca ambargo ve yaptırımların da acilen gündeme alınması gerektiğini söyledi.

ALASKA ZİRVESİ’NE YORUM

MHP lideri Bahçeli, ayrıca Alaska Zirvesi’nden de söz etti. “Gazze’de sınıfta kalan uluslararası toplumun Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı ateşkesin ötesine geçerek barış anlaşmasıyla çözme istekleri, aslında sadece güvenlik telaşından kaynaklanmaktadır.” ifadesini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Bahçeli, Türkiye’nin terörsüz bir ortamda iç barış ve toplumsal huzuru sağlama çabalarının büyük önem taşıdığını belirtti. “Yeni yüzyılda Türkiye’nin muktedir, mücadeleci, insan odaklı ve merhamete dayalı diplomatik hamleleriyle etrafımızda kalıcı bir barış kuşağının ortaya çıkacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu. Bu konuda yapılan dürüst, yürekli ve yoğun faaliyetlerin takdir topladığını ifade etti.