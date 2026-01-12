TCDD 2026 Projeleriyle Demir Yolu Altyapısını Güçlendiriyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), ülkenin demir yolları çalışmalarını sürdürüyor. TCDD, Türkiye genelinde 4 bin 164 kilometrelik yeni demir yolu hattının inşa sürecinin devam ettiğini ve 2026’da birçok projenin tamamlanmasının hedeflendiğini duyurdu. 2025 yılı faaliyetlerini başarıyla sonlandıran TCDD, yeni yılda da büyük projelere imza atmayı planlıyor.

DEMİR YOLU ALTYAPISI DAHA GÜVENLİ HALE GELECEK

Geçtiğimiz yılın TCDD açısından demir yolu yatırımlarının sahaya güçlü yansımalarının görüldüğü bir dönem olduğunu kaydeden TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, yüksek hızlı tren ve konvansiyonel hatlar üzerindeki projelerde önemli ilerlemelerin kaydedildiğini belirtti. Kurt, yıl boyunca deprem bölgesindeki hatların onarımı, modernizasyon çalışmaları ve yeni lojistik merkezlerin devreye alınmasıyla, demir yolu altyapısının ülke genelinde daha güvenli ve dirençli hale geldiğini ifade etti.

DEMİR YOLU AĞI 13 BİN 919 KİLOMETREYE ULAŞTI

Türk demir yolu ağının 13 bin 919 kilometreye ulaştığını açıklayan Kurt, “Bunun 2 bin 251 kilometresi, 2002 yılında sıfırdan başlatılan yüksek hızlı tren yatırımlarıyla inşa edilen YHT hatlarından oluşmaktadır. Ancak bu süreci asıl anlamlı kılan husus, yalnızca hat uzunluğundaki artış değil, ağın teknik kapasitesinde sağlanan köklü iyileşmedir. Mevcut demir yolu ağımızın yüzde 52’sinin (7 bin 274 kilometre) elektrikli, yüzde 61’inin (8 bin 419 kilometre) sinyalli hale getirildiğini” belirtti.

TAHSİS EDİLEN ÖDENEKLER FİZİKİ İLERLEMEYİ GETİRDİ

Kurt, söz konusu oranların 2002 yılında elektrikli hatlar için yüzde 19 ve sinyalli hatlar için yüzde 23 seviyelerinde olduğuna dikkat çekerek, kaydedilen ilerlemenin güvenli, verimli ve çevreci bir demir yolu işletmeciliğine geçişte ne denli büyük bir mesafe katedildiğini açıkladı. Yatırım ve proje yönetimi açısından 2025’in, yüksek performans sergilenen bir dönem olduğunu vurgulayan Kurt, “Kurumumuza 2025 için tahsis edilen 97,2 milyar liralık yatırım ödeneğinin yüzde 98’i yıl içinde fiziki ilerlemeye dönüştürüldü” dedi. 2003-2025 döneminde demir yolu sektörüne 65,9 milyar dolar yatırım yapıldığını da ekledi.

ANKARA-İZMİR HIZLI TREN PROJESİ’NDE HIZLI İLERLEME

TCDD’nin temel yaklaşımının, yapımı süren yüksek hızlı tren projelerinde kritik kesimlerin tamamlanması ve devreye alınması, yeni yüksek hızlı tren hatlarının yatırım programına dâhil edilerek demir yolu ağının bütüncül olarak genişletilmesi olduğunu dile getiren Kurt, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi’nde 2025 yılı boyunca yoğun inşaat aktiviteleri yürütüldüğünü bildirdi. Ayrıca, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı’nın önemli bir projeye dönüştüğünü ve Akdeniz limanlarını Güneydoğu Anadolu’ya bağlayan bu hattaki altyapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını aktardı.

ILTISAK HATLARINDA YAPIM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Kurt, Siirt-Kurtalan Yeni Demir Yolu Projesi’nde 2025 yılı itibarıyla yapım çalışmaları başlatıldığını ve depremlerde zarar gören Malatya-Gölbaşı-Narlı Demir Yolu Hattı’nın yeniden hizmete alındığını hatırlattı. Ülke genelinde demir yolu altyapısının genişletilmesine yönelik çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten Kurt, “Ülke genelinde 4 bin 164 kilometrelik yeni demir yolu hattının yapımı devam etmektedir” diye konuştu. Ayrıca, 7 bin 994 kilometrelik hatta etüt ve proje çalışmalarının tamamlandığını, 5 bin 394 kilometrelik hatta ise proje çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

YATIRIMLAR SADECE KÂR-ZARAR GÖZÜYLE BAKILMAMALI

Günlük ortalama bin 500 trenin işletildiğini açıklayan Kurt, demir yollarının uluslararası taşımacılıktaki en büyük avantajının yüksek kapasite, enerji verimliliği ve düşük maliyetler olduğunu kaydetti. Demir yollarının Türkiye için yalnızca ülke içi ulaşımı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda ülkeyi küresel ticaret ağlarına bağladığını ifade eden Kurt, TCDD’nin de bu süreçte merkezi bir aktör olduğunu belirtti. Kurt, TCDD’nin rolünü, “TCDD’nin rolü yalnızca tren işletmek değil, uluslararası koridorların Türkiye içindeki omurgasını kurmak, modernize etmek ve işletilebilir hale getirmektir” şeklinde açıkladı.

ENTEGRASYON DUALARINA HİZMET EDİYORUZ

Demir yollarının ekonomik kalkınmanın, lojistik gücün, çevresel sürdürülebilirliğin ve bölgesel bütünlüğün temel taşı olduğunu belirten Kurt, “TCDD olarak görevimiz yalnızca hat yapmak ya da tren işletmek değil, ülkemizin 2035 ve 2053 hedeflerine hizmet eden, sürdürülebilir, güvenli ve entegre bir demir yolu sistemini hayata geçirmektir” diye ekledi. 2026’nın, birçok projenin tamamlandığı, kuzey-güney akslarındaki yeni projelerin yatırım sürecine girdiği, devam eden projelerin çalışmalarının sürdürüldüğü kritik bir yıl olacağını vurguladı. Bu yıl atılacak adımların, Türkiye’nin demir yolunu hem ulusal ulaşımın hem de bölgesel ve küresel lojistik ağların ana omurgası haline getirme amacını daha da ileri taşıyacağı ifade edildi.