TCDD 2026 Yılı İçin Projelerini Tamamlayacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), ülkemizin demir yolu altyapısında önemli gelişmeler kaydetmeye devam ediyor. Genel Müdür Veysi Kurt, TCDD’nin Türkiye genelinde 4 bin 164 kilometrelik yeni demir yolu hattı üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü ve bu projelerin 2026 yılında tamamlanacağını duyurdu. 2025 yılı itibarıyla başarılı bir dönem geçiren TCDD, yeni yılda da büyük projelere imza atmayı planlıyor.

DEMİR YOLU ALTYAPISI 2026’DA DAHA GÜVENLİ VE DİRENÇLİ HALE GELECEK

Geçtiğimiz yıl TCDD tarafından gerçekleştirilen demir yolu yatırımlarının etkili bir şekilde sahaya yansıdığını belirten Veysi Kurt, hem yüksek hızlı tren hem de konvansiyonel hatlarda önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti. Ayrıca, deprem bölgesindeki hatların onarımı, modernizasyon çalışmaları ve yeni lojistik merkezlerin faaliyete geçirilmesi gibi süreçlerle, ülke genelinde demir yolu altyapısının daha güvenli ve dirençli hale getirildiğini vurguladı.

DEMİR YOLU AĞI 13 BİN 919 KİLOMETREYE ULAŞTI

Türkiye’nin demir yolu ağının toplamda 13 bin 919 kilometreye ulaştığını aktaran Kurt, bu uzunluğun 2 bin 251 kilometrelik kısmının 2002 yılında inşa edilmeye başlanmış olan yüksek hızlı tren hatlarından oluştuğunu kaydetti. Kurt, bu sürecin yalnızca hat uzunluğundaki artış ile değil, aynı zamanda ağın teknik kapasitesindeki gelişmelerle de anlam kazandığını belirtti. Mevcut demir yolu ağının yüzde 52’sinin (7 bin 274 kilometre) elektrikli, yüzde 61’inin ise (8 bin 419 kilometre) sinyalli hale getirildiği bilgisini paylaştı.

TAHSİS EDİLEN ÖDENEK FİZİKİ İLERLEMEYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

2002 yılındaki elektrikli hatlar için yüzde 19 ve sinyalli hatlar için yüzde 23 seviyelerinde olan bu oranların, bugün ulaştığı seviyelerin, güvenli, verimli ve çevreci bir demir yolu işletmeciliğine geçişte katedilen mesafeyi açıkça ortaya koyduğunu ifade etti. 2025 yılında yüksek performans sergilendiğini kaydeden Kurt, 2025 için kurumlarına tahsis edilen 97,2 milyar liralık yatırım ödeneğinin yaklaşık yüzde 98’inin yıl içinde fiziksel ilerlemeye dönüştürüldüğünü bildirdi. Bu yatırımlarla birlikte 2003-2025 döneminde demir yolu sektörüne toplam 65,9 milyar dolarlık yatırım yapılmış oldu.

ANKARA-İZMİR HIZLI TREN PROJESİ’NDE YOĞUN TEMPO YAKALANDI

TCDD’nin projelerdeki temel yaklaşımının, yüksek hızlı tren projelerinde kritik kesimlerin tamamlanması ve devreye alınması olduğunu belirten Kurt, Doğu-batı ve kuzey-güney eksenlerinde entegre bir demir yolu altyapısının oluşturulması hedefi doğrultusunda çalıştıklarını ifade etti. Özellikle Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi’nde, 2025 yılı boyunca yoğun bir çalışmanın sürdüğünü belirtirken, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı’nın stratejik önemine de dikkat çekti. Bu hattın altyapı çalışmalarında önemli ilerlemeler kaydedildiğini sözlerine ekledi.

10 İLTİSAK HATTINDA YAPIM DEVAM EDİYOR

Kurt, Siirt-Kurtalan Yeni Demir Yolu Projesi’nin 2025 yılında yapım aşamasına geçtiğini ve deprem sonrası yeniden hizmete alınan Malatya-Gölbaşı-Narlı Demir Yolu Hattı’nın güncel durumunu hatırlatarak, Türkiye genelinde demir yolu altyapısının genişletilmesi için sürdürülen yoğun çalışmaları duyurdu. 4 bin 164 kilometrelik yeni demir yolu hattının yapımının devam ettiğini belirtti. Ayrıca, 7 bin 994 kilometrelik hatta etüt ve projelerin tamamlandığını, 5 bin 394 kilometrelik hatta ise proje çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

TCDD’NİN YATIRIMLARI YALNIZCA KÂR-ZARAR HESABIYLA DEĞERLENDİRİLMELİ

Günlük ortalama bin 500 trenin işletildiğini vurgulayan Kurt, demir yolunun uluslararası taşımacılıkta sunduğu yüksek kapasite, enerji verimliliği ve düşük maliyet avantajlarına dikkat çekti. Demir yollarının Türkiye’de yalnızca iç ulaşımı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda uluslararası ticarete yön veren stratejik bir ulaşım aracı olduğu ifade edildi. Kurt, TCDD’nin misyonuna ilişkin şu sözleri kaydetti: “TCDD’nin rolü yalnızca tren işletmek değil, uluslararası koridorların Türkiye içindeki omurgasını kurmak, modernize etmek ve işletilebilir hale getirmektir.”

TCDD, ÜLKEMİZİN HEDEFLERİNE HİZMET EDEN BİR DEMİR YOLU SİSTEMİ HAYATA GEÇİRMEKTEDİR

Demir yollarının ekonomik kalkınmanın, lojistik gücün ve çevresel sürdürülebilirliğin temel taşı olduğuna dikkat çeken Kurt, TCDD’nin görev ve hedeflerini şöyle özetledi: “TCDD olarak, 2035 ve 2053 hedeflerine hizmet eden, sürdürülebilir ve güvenli bir demir yolu sisteminin hayata geçirilmesine odaklanıyoruz.” 2026’nın, birçok projenin tamamlandığı ve yeni projelerin başlatıldığı kritik bir yıl olacağına vurgu yapan Kurt, bu süreçte de aynı kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.