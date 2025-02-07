TCMB, 2025 Enflasyon Tahminini Yükseltti

TCMB BAŞKANINDAN YILIN İLK ENFLASYON RAPORU SUNUMU

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi’nde yılın ilk enflasyon raporunu sundu. TCMB, 2025 yılı enflasyon tahminini yüzde 21’den yüzde 24’e yükseltti. 2026 yılı için enflasyon tahmini yüzde 12, 2027 yılı için ise yüzde 8 olarak belirlendi. Karahan, bu revizyonun gevşeme sinyali taşımadığını ifade etti ve “Para politikasındaki sıkı duruşumuzu enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlılıkla sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu. Faiz indirimine dair soruya ise “Otopilotta değiliz, veri odaklı gidiyoruz. Belli bir aralığımız olduğunu düşünüyoruz, ihtiyatlı davranacağız.” yanıtını verdi.

DEZENFLASYON SÜRECİ VE BEKLENTİLER

Karahan’ın açıklamalarında dezenflasyon sürecinin devam ettiğini belirtti. Makroekonomik göstergelerin bu süreçle uyumlu ilerlediğini vurguladı. Küresel ticaret politikalarındaki belirsizliklerin arttığını ifade ederek, piyasa fiyatlarının 2025 yılında faizlerin daha yavaş indirileceğini işaret ettiğini kaydetti. Dördüncü çeyreğe dair mevcut üretim göstergeleri, iktisadi faaliyette ılımlı bir toparlanmayı gösterdiği belirtiliyor. Talep koşullarının enflasyonu destekleyici seviyelerde olduğunu dile getiren Karahan, “Sıkı para politikamız sonucunda iç talepteki dengeli seyir sürecek.” dedi.

CARI AÇIKTA ARTIRIM BEKLENTİSİ

Gelecek dönem için cari açıkta bir artış beklediklerini ifade eden Karahan, ancak bu artışın sıkı parasal duruşun etkisiyle sınırlı kalacağını belirtti. Milli gelire oranla cari açığın 2025 yılında tarihsel ortalamanın altında seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. Enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün devam ettiğini vurgulayan Karahan, ocak ayında zamana bağlı fiyatlama yapan grupta daha yüksek bir fiyat artışının kaydedildiğini de açıkladı.

HEALTH MUAYENE KATILIM PAYININ ETKİSİ

Karahan, resmi sağlık muayene katılım paylarındaki artışın ocak ayı tüketici enflasyonuna etkisinin 0,6 puan olduğunu kaydetti. Ayrıca düzenlemenin şubat enflasyonuna yansıyacak etkileri olabileceği de belirtildi. Kira enflasyonunun yüksek ancak yavaşlama eğiliminde olduğu gözlemleniyor. Ocak ayında aylık kira enflasyonundaki dönemsel artışın kira sözleşme yenilemelerindeki yükselişten kaynaklandığı kaydedildi.

MEVDUAT FAİZİ VE KKM UYGULAMALARI

Karahan, para politikası duruşunun ve makroihtiyati çerçevenin mevduat faizlerinin seviyesini Türk lirasına geçişi desteklemeye devam ettiğini vurguladı. KKM uygulamasının yıl içinde tüzel kişileri önceleyecek şekilde sonlanmasının planlandığını belirtti. Yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin Türk lirasına olan güveninin artmasının rezervlere olumlu yansıdığı ifade edildi. Enflasyon tahminleri 2025 için yüzde 24, 2026 için yüzde 12 ve 2027 için ise yüzde 8 olarak güncellendi.

SORU-CEVAP SEANSLARINDAN ÖNE ÇIKANLAR

Faiz indiriminin geleceğiyle ilgili olarak, “Oto pilotta değiliz, toplantı toplantı veri odaklı gidiyoruz.” diyen Karahan, enflasyon görünümünde bozulma olması durumunda ise her türlü seçeneğin değerlendirileceğini belirtti. Stopaj artışının dolarizasyon ya da talepte artışı tetikleyeceği öngörülmüyor. Kiralarda yüksek seyreden ataletin birkaç unsurdan kaynaklandığı ve yenilenen sözleşmelerin kira artışlarının düşük kalması gerektiği ifade edildi. Belirsizliklerin devam ettiği dönemde korumacı politikalar uygulandığında doların güç kazanabileceği, bu politikaların enflasyonu yukarı, büyümeyi aşağı yönlü etkileyebileceği hatırlatıldı.

REZERV HEDEFİ VE BEKLENTİLER

TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, herhangi bir rezerv hedefi olmadığını ve swap hariç net rezervlerde 130 milyar dolarlık bir iyileşme kaydedildiğini açıkladı. Yurt içi yerleşiklerden gelen iyileşmenin yüzde 85’inin oluştuğu ifade edildi. İhracatçı dövizinde yüzde 30’un yeniden gözden geçirilebileceği, ancak dikkatli izlenmesi gerektiği vurgulandı.