TCMB Açıklama Yaptı: Dolar Ve TÜFE Yükseldi

ANKET SONUÇLARI AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ait piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarını duyurdu.anket dönemlerinde katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi değişiklik gösteriyor. Bir önceki anket döneminde bu değer yüzde 29,66 iken, bu dönem itibarıyla beklenti yüzde 29,69’a yükseldi.

UZUN DÖNEM BEKLENTİLERİ DEĞİŞİYOR

Katılımcıların 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 23,39’dan yüzde 22,84’e düştü. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi, önceki dönemde yüzde 17,08 iken şimdi yüzde 16,92 seviyesinde gerçekleşti. Katılımcıların yıl sonu döviz kuru (Dolar/TL) beklentisi ise bir önceki anket döneminde 43,72 TL iken, bu anket döneminde 43,96 TL olarak belirlendi.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ ARTMAKTA

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi, bir önceki anket döneminde 47,70 TL iken, bu dönemde 48,36 TL olarak ifade edildi. Piyasa Katılımcıları Anketi, her ay 54’ü finansal sektör, 18’i reel sektörden oluşan toplam 72 katılımcı ile gerçekleştiriliyor.