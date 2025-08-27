Tcmb Başkanı F. Karahan: Dezenflasyon Süreci Devam Ediyor

DEZENFLASYON SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Haziran 2024’te başlayan dezenflasyon sürecinin sürdüğünü aktardı. Karahan, “Enflasyonun yıl sonunda tahmin aralığımızın içinde kalmasını bekliyoruz.” şeklinde konuştu. “Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm” toplantıları çerçevesinde, Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) Ağustos Ayı Meclis Toplantısı’nda sunum gerçekleştiren Karahan, 2013’ten bu yana çeşitli sektör ve ölçeklerden firmalarla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

REEL SEKTÖR İLE ETKİLİ İLETİŞİM

Karahan, bu süreçte edindikleri nitelikli ve zamanlı bilgilerin karar alma süreçlerinde kullanıldığını dile getirdi. “Konjonktürel gelişmelerin yanı sıra yapısal sorunlar hakkında bilgi ediniyoruz. İletilen beklenti ve önerileri ilgili kamu kurumlarıyla paylaşıyoruz.” diyen Karahan, reel sektör temsilcileriyle çift yönlü bir iletişim geliştirdiklerini belirtti. Sunumunda, enflasyon üzerindeki şokların dezenflasyon sürecini olumsuz etkilemesine engel olduklarını ifade etti.

FİYAT İSTİKRARININ ÖNEMİ

Karahan, fiyat istikrarının, yatırım ve üretim ortamını iyileştirdiğini vurguladı. “Dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor.” diyerek, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu, ancak kira ve eğitim gibi kalemlerin hizmet enflasyonunu artırdığını belirtti. Temmuz ayında aylık enflasyondaki geçici yükselişe dikkat çeken Karahan, talep dengesinin enflasyondaki düşüşe katkı sağladığını aktardı. Ayrıca, eylül ayı itibarıyla yıllık enflasyon beklentisinin, hanehalkı için yüzde 54,1, piyasa katılımcıları için yüzde 22,8 ve reel sektör için yüzde 37,7’ye gerilediğini hatırlattı.

KONKORDATO TALEPLERİ VE BÜYÜME

Ekonomideki büyümenin ılımlı sürdüğünü belirten Karahan, ticari kredi tahsili gecikmiş alacak oranının tarihsel ortalamanın altında olduğunu aktardı. “Konkordato talep eden firmaların ekonomideki payı görece düşük.” açıklamasında bulunan Karahan, kredi faizlerinin enflasyon ve enflasyon beklentilerinden etkilendiğini vurguladı. Faiz indirimlerinin, yalnızca enflasyon kontrol altındayken etkili olabileceğine dikkat çekti.

KUR KORUMALI MEVDUATTA DÜŞÜŞ

Karahan, cari açığın azalmasının dış finansman ihtiyacını azalttığını belirtti. Kur korumalı mevduatta (KKM) azalışın devam ettiğini ve Türk lirası talebinin güçlü kaldığını söyledi. KKM bakiyesindeki değişimlere dikkat çeken Karahan, Ağustos 2023’te 143 milyar dolar olan bakiyenin, Ağustos 2025 itibarıyla 132 milyar dolar azalarak 11 milyar dolara gerileyeceğini ifade etti.

POLİTİKA FAİZİ VE ENFLASYON

Karahan, sıkı para politikası duruşunun rezervlere olumlu yansımaları olduğunu belirterek, bu duruşun fiyat istikrarı sağlanana kadar devam edeceğini söyledi. “Maliye politikasının eşgüdümü bu sürece katkı sağlayacaktır.” diyen Karahan, politika faizine ilişkin atılacak adımların enflasyon gerçekleşmelerini göz önünde bulundurarak belirlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Enflasyonda belirgin bir bozulma öngörülmesi durumunda, tüm para politikası araçlarının etkili bir şekilde kullanılacağını sözlerine ekledi.