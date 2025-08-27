TCMB Başkanı Fatih Karahan: Dezenflasyon Süreci Devam Ediyor

DEZENFLASYON SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Haziran 2024’te başlayan dezenflasyon sürecinin kesintisiz bir şekilde devam ettiğini belirtti ve “Enflasyonun yıl sonunda tahmin aralığımızın içinde kalmasını bekliyoruz.” dedi. Karahan, “Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm” toplantıları kapsamındaki Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) Ağustos Ayı Meclis Toplantısı’nda bir sunum gerçekleştirdi. 2013 yılından beri farklı sektör ve ölçeklerden firmalarla yüz yüze görüşmeler yaptıklarını ifade eden Karahan, Ankara ve çevre illerde 2025 yılı itibarıyla 310, son 5 yılda ise toplamda 2 bin 630 firma ile görüştüklerini açıkladı.

REEL SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE İLETİŞİM

Karahan, elde ettikleri nitelikli ve zamanlı bilgilerin karar alma süreçlerinde kullanıldığını vurguladı. “Konjonktürel gelişmelerin yanı sıra yapısal sorunlar hakkında bilgi ediniyoruz. İletilen beklenti ve önerileri ilgili kamu kurumlarıyla paylaşıyoruz. Reel sektör temsilcileriyle çift yönlü bir iletişim kuruyoruz.” diye konuştu. Enflasyon konusundaki şokların dezenflasyon sürecini bozmasını engellediklerine de değinen Karahan, “Haziran 2024’te başlayan dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor. Enflasyonun yıl sonunda tahmin aralığımızın içinde kalmasını bekliyoruz.” şeklinde sözlerini sürdürdü.

FİYAT İSTİKRARININ ÖNEMİ

Ekonomik büyümenin devam ettiğine ve sektörel dönüşümün gözlemlenebildiğine dikkat çeken Karahan, fiyat istikrarının kalıcı ve genel bir refah artışı sağlayacağını ifade etti. Fiyat istikrarının yatırım ve üretim ortamını geliştirdiğini vurgulayan Karahan, finansal piyasalardaki dalgalanmalara rağmen dezenflasyon sürecinin sürdüğünü belirtti. Enflasyonda yaşanan düşüşün genele yayılarak devam ettiğini, ancak kira ve eğitim kalemlerinin hizmet enflasyonunu yukarı çektiğini aktardı. Temmuz ayında enflasyonun geçici olarak yükseldiğini kaydeden Karahan, talepteki dengelenmenin de enflasyondaki düşüşe katkı sağladığını anlattı. Ağustos ayı itibarıyla 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisinin hanehalkı için yüzde 54,1, piyasa katılımcıları için yüzde 22,8 ve reel sektör için yüzde 37,7’ye gerilediğini anımsattı.

KONKORDATO TALİPLERİ

TCMB Başkanı Karahan, ekonomideki büyümenin ılımlı şekilde devam ettiğinin altını çizerek, ticari kredi tahsili gecikmiş alacak oranının tarihsel ortalamanın altında bulunduğunu belirtti. “Konkordato talep eden firmaların ekonomideki payı görece düşüktür.” dedi. Ayrıca, kredi faizlerinin enflasyon ve enflasyon beklentilerinden etkilendiğini ifade eden Karahan, faiz indirimlerinin ancak enflasyon kontrol altındayken etkili olabileceğini vurguladı.

MEVDAT VE KUR POLİTİKALARI

Karahan, cari açıktaki düşüşün dış finansman ihtiyacını azalttığını ifade ederek, kur korumalı mevduatta (KKM) azalışın devam ettiğini, Türk lirası talebinin güçlü seyrettiğini aktardı. KKM bakiyesindeki azalmaya değinen Karahan, ağustos 2023’te 143 milyar dolar olan bakiyenin, Ağustos 2025 itibarıyla 132 milyar dolarlık bir azalmayla 11 milyar dolara gerileceğini belirtti. Bu dönemde Türk lirası mevduat payının yüzde 60,4’e yükseldiğini söyleyen Karahan, sıkı para politikası duruşunun rezervlere olumlu yansıdığını ifade ederek, “Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talepte dengelenme, Türk Lirası’nda reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtasıyla dezenflasyon sürecini destekleyecektir.” şeklinde sözlerini tamamladı. Maliye politikasının eşgüdümünün de bu sürece katkı sağlayacağına dikkat çeken Karahan, kurulun politika faizine ilişkin atacağı adımları enflasyon gerçekleşmelerini göz önünde bulundurarak belirleyeceğini bildirdi.