TCMB Başkanı Fatih Karahan: Dezenflasyon Süreci Devam Ediyor

DEZENFLASYON SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Haziran 2024’te başlayan dezenflasyon sürecinin kesintisiz sürdüğünü vurgulayarak, “Enflasyonun yıl sonunda tahmin aralığımızın içinde kalmasını bekliyoruz.” ifadesini kullandı. Karahan, Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) Ağustos Ayı Meclis Toplantısı’nda yaptığı sunumda, 2013’ten bu yana çeşitli sektörlerden firmalarla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Toplamda 2025 yılı itibarıyla 310 firma ile görüşeceklerini, son 5 yılda ise 2 bin 630 firma ile etkileşimde bulunduklarını aktardı.

SEKTÖRLER ARASI İLETİŞİMİN GÜCÜ

Karahan, elde ettikleri nitelikli ve zamanında bilgilerin karar alma süreçlerinde etkili bir şekilde kullanıldığını ifade etti. “Konjonktürel gelişmelerin yanı sıra yapısal sorunlar hakkında bilgi ediniyoruz. İletilen beklenti ve önerileri ilgili kamu kurumlarıyla paylaşıyoruz. Reel sektör temsilcileriyle çift yönlü bir iletişim kuruyoruz.” dedi. Enflasyon konusunda yaşanan şokların dezenflasyon sürecini bozmadığını belirten Karahan, piyasalardaki gelişmelerin genel çerçevesini çizen açıklamalarda bulundu.

FİYAT İSTİKRARININ ÖNEMİ

Karahan, fiyat istikrarının yatırım ve üretim ortamını iyileştirdiğini belirterek, “Finansal piyasalardaki oynaklıklara karşın dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor.” şeklinde konuştu. Enflasyondaki düşüşün genel olarak sürdüğünü aktaran Karahan, ancak bazı kalemlerin, özellikle kira ve eğitim hizmetlerinin hizmet enflasyonunu yukarı çektiğini dile getirdi. Temmuz ayında aylık enflasyonun geçici olarak yükselmesine rağmen, talepteki dengelenmenin bu duruma katkı verdiğini anlattı. Ağustos ayı itibarıyla, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisinin hanehalkı için yüzde 54,1, piyasa katılımcıları için yüzde 22,8 ve reel sektör için yüzde 37,7’ye gerilediğini bildirdi.

KREDİ VE EKONOMİK GÖRÜŞLER

TCMB Başkanı, ekonomideki büyümenin ılımlı bir şekilde devam ettiğine dikkat çekerek, ticari kredi tahsili gecikmiş alacak oranının tarihsel ortalamanın altında olduğunu belirtti. “Konkordato talep eden firmaların ekonomideki payı görece düşüktür.” ifadelerini kullandı. Karahan, kredi faizlerinin enflasyon ve enflasyon beklentilerinden etkilendiği gibi, faiz indirimlerinin de ancak enflasyon kontrol altındayken etkili olabileceğini ifade etti.

KUR KORUMALI MEVDUATTAKİ DEĞİŞİM

Karahan, cari açıktaki düşüşün dış finansman ihtiyacını azalttığını belirtti ve kur korumalı mevduatta (KKM) geri çekilmenin sürdüğünü, Türk lirası talebinin güçlü kaldığını vurguladı. KKM bakiyesindeki değişime dikkat çekerken, Ağustos 2023’te 143 milyar dolar olan bakiyenin, Ağustos 2025 itibarıyla 132 milyar dolar azalışla 11 milyar dolara gerileyeceğini söyledi.

GELECEKTEKİ STRATEJİK ADIMLAR

Bu dönemde Türk lirası mevduat payının yüzde 60,4’e ulaştığını açıklayan Karahan, sıkı para politikası duruşunun rezervlere olumlu etki ettiğini vurguladı. “Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talepte dengelenme, Türk Lirası’nda reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini destekleyecektir.” ifadesi ile sözlerini tamamladı. Maliye politikasının eşgüdümüyle bu sürece katkı sağlanacağını belirten Karahan, politika faizine yönelik adımların enflasyon verileri gözetilerek belirleneceğini ifade etti.