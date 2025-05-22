TCMB Bugün Enflasyon Raporu Açıklıyor

ENFLASYON TAHMİNLERİ AÇIKLANIYOR

Merkez Bankası, yıl sonu ve sonraki iki yıla yönelik enflasyon tahminlerini bugün kamuoyu ile paylaşıyor. Sunumda küresel ekonomideki güncel durumu ve yurtiçindeki enflasyon gelişmelerini ele almak önemli bir yer tutuyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-II’yi tanıtmak üzere bugün saat 10.30’da İstanbul Finans Merkezi’nde bilgilendirme toplantısı gerçekleştiriyor.

ÖNCEKİ ENFLASYON RAPORU VERİLERİ

Yılın ilk enflasyon raporunda, yıl sonu için enflasyon tahmini yüzde 24 olarak belirlenmişken, gelecek yıl için de yüzde 12 seviyesinde korunmuştu. 2027 yılının sonunda enflasyonun hedef olarak yüzde 8’e gerilemesi öngörülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Nisan ayında enflasyon, aylık bazda yüzde 3, yıllık bazda ise yüzde 37,86 olarak gerçekleşti. TÜİK’in Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,00 artış gösterirken, bir önceki yılın aralık ayına göre artış yüzde 13,36, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 37,86 oldu. On iki aylık ortalamalara göre ise artış oranı yüzde 48,73 olarak kaydedildi.

ENAG VERİLERİ

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise Nisan ayındaki aylık enflasyonu yüzde 4,46, yıllık enflasyonu ise 73,88 olarak hesapladı. Bu veriler, enflasyonun seyrinin izlenmesinde dikkate alınacak önemli göstergeler arasında yer alıyor.