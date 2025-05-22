Tcmb Bugün Enflasyon Raporunu Açıklıyor

ENFLASYON TAHMİNLERİ AÇIKLANACAK

Merkez Bankası, yıl sonu ve sonraki iki yıl için enflasyon tahminlerini bugün kamuoyuna sunuyor. Yapılacak sunumda küresel ekonomideki mevcut durum ve yurt içindeki enflasyon gelişmeleri ön plana çıkacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-II’nin tanıtımı için bugün saat 10.30’da İstanbul Finans Merkezi’nde bilgilendirme toplantısı yapacak.

GEÇEN YILDAN GÜNCEL TAHMİNLER

Yılın ilk enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 24 olarak belirlenmişti. Gelecek yıl için ise bu oran yüzde 12 seviyesini koruyor. Enflasyon hedefinin 2027 yıl sonunda yüzde 8’e düşmesi bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon verilerine göre, enflasyon aylık bazda yüzde 3, yıllık bazda ise yüzde 37,86 olarak kaydedildi.

ENFLASYON VERİLERİ KARŞILAŞTIRILDI

TÜİK, 2025 yılı Nisan ayındaki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre bir önceki aya göre yüzde 3,00, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,36, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 37,86 artış olduğunu açıkladı. On iki aylık ortalamalara göre enflasyon artışı ise yüzde 48,73 olarak gerçekleşti. Diğer yandan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Nisan’daki aylık enflasyonu yüzde 4,46, yıllık enflasyonu ise 73,88 olarak hesapladı.