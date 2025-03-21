TCMB’den Faiz Kararı ve Likidite Önlemleri

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARLARINI DUYURDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) ara toplantısında önemli kararlar aldı. Gecelik vadede borç verme faizi %44’ten %46’ya çıkarıldıken, politika faizi %42,5 seviyesinde ve borçlanma faizi ise %41’de aynı kaldı. Ayrıca, bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verildi.

PİYASA DALGALANMALARINI KONTROL ALTINA ALMAK

TCMB, piyasa dalgalanmalarını kontrol altına almak amacıyla Türk Lirası ve döviz likiditesine yönelik çeşitli tedbirler aldığını duyurdu. Banka, finansal piyasaların istikrarlı işleyişini sağlamak için gerektiğinde ilave adımlar atılacağını ifade etti. Açıklamada, “Enflasyonda kalıcı bir bozulma görülmesi halinde para politikasında ek sıkılaştırmaya gidilebileceği” vurgulandı.

ÖNCEKİ POLİTİKA FAİZİ DEĞİŞİMİ

Daha önce gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek %42,5 seviyesine çekilmişti. Bu kararlar, Türkiye’nin finansal durumu ve enflasyon beklentileri açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.